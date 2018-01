PM Nilsson: Dags att plugga tyska, franska och spanska

Den vanligaste omvärldsbevakningen i Sverige är att läsa Financial Times, New York Times och The Economist. De är utmärkta publikationer allihop, men de är fångade av sina nationella perspektiv, eller bubblor som det heter nu för tiden, precis som Dagens Nyheter och alla andra tidningar är fångna i sina. Brittisk press talar mest med brittiska källor, svensk press mest med svenska, och så vidare. För att förstå till exempel Tyskland och därmed en relevant del av EU måste man läsa och lyssna till tysk offentlighet.