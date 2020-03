Planera efter Norge

Det kanske finns goda skäl för det. Att som lekman ge smittskyddsråd utöver handtvätt är vanskligt. Tids nog får vi svar på vilka åtgärder som var effektiva när. Och alla åtgärder för att hindra och försena smittan ska vägas mot skador på samhälle och ekonomi.

Men för att förstå vad som händer våren 2020, särskilt om man har ansvar för kapital och företag, är det bra att veta hur andra länder tänker eftersom de är mer representativa.

Norges Folkhälsoinstitut bjöd i torsdags på ett ypperligt tillfälle när man publicerade sin tredje rapport om coronaepidemin. Dokumentet ”Risikovurdering og respons i Norge Versjon 3” är unikt i omfång, öppenhet och vetenskaplig förankring.

I korthet planerar den norska myndigheten för att 42 procent av befolkningen kommer att smittas av viruset inom ett år, det vill säga 2,2 miljoner personer. 733.000 av dem kommer att bli sjuka, 22.000 kommer att behöva sjukhusvård och 5.500 intensivvård. Dödligheten för hela populationen räknas till under 1 procent, för personer över 70 är den mycket högre.

Norge anser sig vara i inledningen av epidemin. Myndigheten är ”säker på att Norge får en covid-19-epidemi”. Den kommer att nå sin topp under våren och plana ut under sommar och höst. Den går inte att stoppa. Till skillnad från det coronavirus som orsakade sarsutbrottet 2012 anser den norska myndigheten att detta virus smittar även under den symptomfria inkubationstiden, vilket gör det svårare att upptäcka.

All kraft ska därför läggas på att hejda spridningens hastighet, eller platta ut kurvan som man säger. Åtgärderna handlar om att minska varje smittad persons smittoöverföring till andra. Om man lyckas med det kommer vården att klara epidemin bättre och de som behöver kommer att få intensivvård. Om man vidtar rätt åtgärder vid rätt fas i epidemin kan toppen begränsas till att högst 86.000 är smittade samtidigt, 29.000 är sjuka, 1.700 behöver vård och 600 intensivvård. Om man misslyckas kan sjukvården tvingas till otäcka prioriteringar som att avbryta syrgasbehandling för äldre till förmån för yngre.

Norges Folkhälsoinstitut rekommenderar smittminskande åtgärder under hela epidemin, det vill säga tvätta händer, hålla smittade i hemmet, undvika resor till smittade områden.