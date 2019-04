”Vingåkers Machiavelli” kan göra för Swedbank vad han gjorde för Sverige

Göran Persson ansågs inte ha samma politiska begåvning som Mona Sahlin. Han var i praktiken Socialdemokraternas tredjehandsval, efter Sahlin och Jan Nygren, när han blev partiledare och senare statsminister 1996. Men han var just den starka, strukturerade, intelligenta ledare som partiet och Sverige så väl behövde och som Swedbank behöver nu.

Även den här gången är han en nödlösning, den tredje ordföranden på tre år efter Anders Sundström och Lars Idermark, men en ypperlig sådan. Det är pikant att storägaren Folksams vd Jens Henriksson, som även sitter i valberedningen, var statssekreterare under Göran Persson då denne var finansminister 1994-1996. Ingen som arbetat med Persson är oberörd av hans dominans. Som kommunalråd i Katrineholm kallades han ”Vingåkers Machiavelli” och ”HSB”, han som bestämmer.

De egenskaperna kommer vara värdefulla när han tar över ledningen i den sårade storbank där det råder maktvakuum just nu. Under förra ledningen blev det aldrig helt klart vilka brott mot penningtvättslagen som låg i det förflutna och vilka som hängt med in i nutid. Inte heller vilka åtgärder som vidtagits, eller vilka de framtida riskerna är. Detta måste klargöras.

Swedbank har en stark, sund, underliggande affär. Den nya ordföranden ska i första hand visa finansmarknaden, de amerikanska myndigheterna och investerarna, men även de anställda och kunderna, att banken har kontroll. Göran Persson är med sin långa erfarenhet av maktpolitik, ekonomi och internationella relationer väl lämpad för jobbet.