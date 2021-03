Pandemin ett strategiskt genombrott för läkemedel

Leif Johansson, dagsaktuell som styrelseordförande för Astra Zeneca, råkar vara en av Sveriges främsta strateger bland storföretagen. Som ung vd internationaliserade han Electrolux. Sedan blev han vd för Volvo och köpte på sig så många bolag att Göteborgsföretaget blev världens största lastbilstillverkare. Därefter blev han ordförande för både Ericsson och Astra Zeneca.

Allt kan inte gå på räls när det gäller framtiden. På Electrolux var han framgångsrik och omtyckt, inte minst bland medarbetarna när det globalt fokuserade vitvaruföretaget började formas. På Volvo däremot fick han kritik när han sålde nationalklenoden personbilarna till Ford och sedan ville slå ihop Volvos och Scanias lastbilar. Scaniaköpet stoppades av EU:s konkurrensmyndigheter. Senare kritiserades Leif Johansson för att han inte hann få lönsamhet på Volvos stora lastbilsbygge innan han slutade. På Ericsson blev han ordförande i vinstsvackan mellan 4g och 5g och fick utstå hård kritik på finansmarknaden. När han 2014 avvärjde branschjätten Pfizers fientliga bud på Astra Zeneca blev han hjälte.

Tur, otur eller skicklighet? Vad som gällt i Leif Johanssons fall är alltså, liksom för de flesta ledargärningar, i efterhand svårt att bena ut. För företagsledare återstår att hålla fast vid sina strategiska linjer, och det har han gjort.

Viktigast för eftermälet är att ordna slutet av karriären, med det uppdraget som sätter punkt, att gå med flaggan i topp. Det verkar Leif Johansson vara på väg att göra.

En pandemi är en förfärlig otur som leder till död, sjukdom, lidande och ökad fattigdom. Men för Astra Zeneca och övriga läkemedelsbranschen, precis som för sjukvården, är den en fantastisk illustration av vilken otroligt viktig roll hälsa spelar, inte bara direkt för den enskilde, utan för förutsättningarna för hela världen. När människor dör, skräcken och ensamheten griper omkring sig, BNP faller, företag går i konkurs och populism och nationalism sprider sig står med ens allt hopp till vacciner och läkemedelsbolag.

Som bortblåsta är diskussionerna om läkemedelsdirektörernas höga ersättningar, mutor, lobbying, djurförsök och om huruvida mediciner verkligen hjälper. Nu handlar det om vaccinutveckling, forskarhjältar som det tyska invandrarparet på Biontech och vad nästa hälsokatastrof kan ställa till med. Antibiotikaresistens, nya klimatsjukdomar, vem vet vad det kan bli? Intresset och dramatiken är så stor att det skulle kunna bli en ny Netflixserie. I en kartläggning av var studenter helst vill arbeta (Di 19/3) har både Astra Zeneca och Pfizer klättrat åtskilliga placeringar sedan i fjol, mest bland it-studenter, ett uppsving som enligt undersökningsföretaget syns över hela världen.

Det är en viktig och välkommen omsvängning. Branschen har länge varit missförstådd.

Att driva läkemedelsföretag är bland det svåraste som finns i näringslivet. Orsaken är att människans biologi är så komplicerad. Allt blir en fråga om försök och utfall, ”trial and error”, slumpen spelar ovanligt stor roll. Forskningen har hittills tagit lång tid, tiotals år ofta, och resultaten är osäkra in i det sista, ibland även när läkemedlen börjat säljas, som fallet med Astra Zenecas vaccin just nu. För att lyckas krävs duktiga forskare, det vill säga bra skolor och utbildningar och en väl organiserad vård.

Därför är läkemedelsbolag inte heller lätta att äga. De föddes ur apoteken, historien är skrämmande kort ur ett hälsoperspektiv, drygt hundra år. Länge kunde läkare mest bara lindra, sällan bota. Ända fram till 1980-talet förblev bolagen små och regionala. I Sverige var det gamle Jacob Wallenberg som höll Astra om ryggen.

Genombrotten kom i spåren av efterkrigstidens satsningar på utbildning och forskning, USA-marknadens stora och privatfinansierade efterfrågan och stort nytt sparande som satte fart på börserna och finansieringen.

Från 1970-talet lanserades en rad storsäljande läkemedel mot livsstilssjukdomar, liksom magsårsmedel, genombrottet för svenska Astra. På 1990-talet gällde allt med ens marknadsandelar på den lukrativa USA-marknaden och företagen slogs ihop på löpande band. De svenska storföretagen såldes och vd:arnas ersättningar sköt i höjden.

Mer i skymundan började biotekniska läkemedel att utvecklas, stora molekyler till skillnad från små och kemiskt framställda, specialiserade och dyrare men effektivare.

Sedan blev det stiltje. I de nya storföretagen tröt kreativiteten, på den nya fonddominerade och internationella finansmarknaden uthålligheten. När otåliga förvaltares intresse vändes mot Kina, globalisering och it fick de många små bioteknikbolagen kämpa för sin överlevnad. I Astra Zenecas portfölj fanns en rad patentförlorare, branschen hamnade i bakvatten, och hos allmänheten spred sig misstron. Det gångna decenniets opioidskandal i USA, där många blivit beroende och dött av läkemedelsöverdoser, blev ett skrämmande lågvattenmärke.

Men forskarna kämpade vidare med det biologiska angreppssättet, kartläggningen av människans proteiner, gensaxen och så vidare. Och till sist har genombrotten kommit. Sedan några år tillbaka anses branschen stå inför en ny guldålder, det snabba framtagandet av vaccin är ett tecken på det. Utvecklingen på finansmarknaden har bidragit. I takt med att räntan har sjunkit har placerarna tvingats bli långsiktigare i jakten på avkastning. Det har gynnat den osäkra läkemedelsbranschen.

Pandemin kommer som grädde på moset, ett unikt tillfälle för politiker och placerare att förklara vad som krävs, vad skola och utbildning betyder för hälsa och ekonomi, och hur viktigt det globala samarbetet är, att arbetsfördelning och specialisering är A och O för kunskap.

På Astra Zeneca är man just nu upptagen med vaccinbiverkningar, leveranser och politiska hänsyn. Men förutsatt att ingen större skandal inträffar är det en dagsaktuell historia som spelar liten roll för lönsamheten och framtiden.

Parallellt måste Leif Johansson och vd Pascal Soriot ta tillfället i akt och hjälpa politiker och placerare på traven när det gäller branschens långsiktiga förutsättningar. Det interna strategiska arbetet är gjort, produktportföljen är omlagd och anses lovande. Nu finns möjlighet att förklara hur de tänkt. Och för Leif Johansson att ta hem en strategisk poäng.