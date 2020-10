Övertolka inte identiteten

Texas är sedan decennier en klassiskt republikansk stat. Ett säkert kort. Men plötsligt gäller inte gamla sanningar längre, det har blivit en potentiell ”swing state” (där en stor andel väljare är rörliga och kan påverka valutgången). Orsaken är demografi. Nära en tredjedel av de röstberättigade i den traditionellt konservativa oljestaten är nu av latinamerikanskt ursprung (hispanic). Motsvarande tal 2008 var 20 procent.

Demografin vänder upp och ned på de politiska kartorna och kräver nya valstrategier, eftersom majoriteten i den här gruppen, 60-65 procent, traditionellt stöder demokraterna. Deras tendens att stödja demokraterna har också ökat sedan 1994.

Texas är en del av den större bilden. Gruppen med latinamerikanskt ursprung har det senaste året sensationellt gått om de svarta som största gruppen icke vita röstberättigade i USA. 32 miljoner röstberättigade innebär att de utgör 13,3 procent av landets väljarkår, att jämföra med 13 procent, eller 30 miljoner, svarta.

De senaste 20 åren har andelen med latinamerikanskt ursprung av röstberättigade amerikaner mer än dubblerats. I absoluta tal är 60 miljoner hispanic bosatta i landet. Av de knappt 30 miljoner som inte får rösta är de flesta, 18 miljoner, ännu för unga. Det innebär att gruppens politiska inflytande kommer fortsätta växa kraftigt framöver.

Hispanic har dock haft en lägre benägenhet att använda sin rösträtt än andra grupper. 2016 röstade bara 48 procent av de som fick. Det ska jämföras med 65 av de vita, 60 procent av de svarta och 49 procent av asiaterna. Gruppen med latinamerikanskt ursprung måste alltså mobiliseras om deras storlek ska få politiskt genomslag. I Florida verkar det ha lyckats väl i år, där har 17 procent av de 20 procent av väljarkåren de utgör registrerat sig. Ett rekordantal.

De stater som har störst befolkning med latinamerikanskt ursprung som får rösta är New Mexico 43 %, Kalifornien och Texas 30 procent, Arizona 24, och Florida 20 procent. Även Colorado, Nevada, Georgia, Illinois, New Jersey och New York har stora populationer. Den demografiska förändringen kan få stor betydelse för valresultatet eftersom Kalifornien, Arizona, Florida och Texas alla har karaktären av ”swing states”. Men utfallet beror delvis på om man behandlar dem som en homogen grupp eller ej.

Valstrateger försöker dra ut gemensamma nämnare ur grupper för att förstå deras behov och böjelser. Därför är den kraftiga ökningen av väljare med latinamerikanskt ursprung något de måste navigera efter. Men det gäller förstås att dra rätt slutsatser av det man ser. Särskilt när man målar med så bred pensel.

Den officiella amerikanska definitionen av ”hispanic” är alla som är av följande ursprung: ”Kuba, Mexiko, Puerto Rico, Syd- eller Centralamerika eller av annan spansk kultur oavsett ras”. Det är ett enormt brett begrepp, och ju längre tiden går desto mer urvattnat blir det. När de först invandrar till USA betecknar sig nästan alla som hispanic, det gäller även andra generationen. Den tredje generationen har andelen fallit till 77 procent. Därefter anger bara hälften av de vuxna med latinamerikanskt ursprung att de är hispanic. Det är ganska naturligt. En del ser sig som vita. Sanningen är förstås att alla människor har multipla identiteter.

USA är som få andra västländer besatt av att registrera etnicitet och ras. Det är ett tveeggat svärd. Det försvarbara är att man vill följa hur det går för olika grupper, och kontrollera om någon diskrimineras. Statistiken över fängslade har varit ett oerhört viktigt verktyg för att påvisa rättsamhällets diskriminering av icke vita grupper.

Samtidigt innebär denna klassificering att man utgår från att etnicitet är den viktigaste skiljelinjen, när det mycket väl kan vara andra andra egenskaper. I valet 2004 vann republikanen George W. Bush de 15 fattigaste staterna. Det finns en rad förklaringar till detta, men identifikation med värderingar som rör nationalism och religion är två viktiga faktorer.

Om man endast tittar socioekonomiskt på människor missar man den religiösa komponenten, som förenar dem med andra kristna och gör dem till potentiella republikaner. Människor med latinamerikanskt ursprung utgör 40 procent av landets katoliker, och en majoritet av katoliker i skolåldern.

Det finns också en uppenbar risk att uppdelningen i ursprung och etnicitet ökar motsättningarna mellan grupper. Vita ser med oro på hur de minskar som andel av befolkningen. Om man ska tolka utifrån etnicitet minskar därför deras politiska inflytande. Men den tesen bygger på att vita amerikaner och migranter från Venezuela inte kan ha någon gemensam agenda. Så länge man ställer frågor utifrån ursprung är det naturligtvis så att även svaren kommer att präglas av den kategoriseringen.

Vid en första anblick innebär den kraftiga ökningen av röstberättigade med latinamerikanskt ursprung som en given vinnare för Demokraterna, men det måste inte bli så i framtiden.

(All statistik över latinamerikanska väljares utveckling ovan kommer från ansedda Pew research).