Oppositionsledaren äger situationen

LEDER RIKSDAGEN. Ulf Kristersson är den givna oppositionsledaren. Det är åtskilliga riksdagsinitiativ som kommer att få majoritet när C och L inte längre är bundna av januariavtalet.

Den ersätter en regering som saknade ett majoritetsunderlag i riksdagen, men som ändå hade ett styrdokument. Nu saknas ett parlamentariskt underlag i ännu större utsträckning, och dessutom finns inget styrdokument. Det korta avtal som C hänvisar till existerar inte enligt regeringspartiet MP. De modererande delarna i regeringens politik är borta med januariavtalet. Inga liberala punkter återstår. En före detta vänsterpartistisk vilde har däremot, som villkor för sitt stöd, fått skriftligt på att Socialdemokraterna i regeringsställning lovar återuppta klappjakten på valfrihet i välfärden.

Om den nya regeringen får igenom sin ekonomiska politik i höst blir det en vänsterbudget, antingen den vinner i den första eller i den andra voteringen. Eller så vinner oppositionens budget, och då kommer Stefan Löfven sannolikt att fortsätta regera. Beskedet att han ska avgå vid en budgetförlust ska bedömas i ljuset av att han två gånger tidigare har regerat vidare på en borgerlig budget, 2015 respektive 2019. Skulle Socialdemokraterna i det läget följa sitt tidigare mönster och sitta kvar, kommer kritik mot regeringen att avfärdas med att det är oppositionspartierna som bär skulden – det är ju deras budget som har gått igenom. Detta samtidigt som regeringspartierna kan dra fördel av den makt som är exklusiv för just regeringen. Det gäller inte minst utrikespolitiken, där internationella högnivåmöten kan rikta positivt strålkastarljus på Stefan Löfven.

Den konstellation som nu släppt fram Stefan Löfven har ingen gemensam syn på politiken. För Centerpartiet har det varit avgörande att inte agera så att Sverigedemokraterna får något inflytande. För de tre andra partierna i regeringsunderlaget är inte detta något principiellt val, de är ju vänsterpartier och har ändå inget gemensamt med ett parti till höger.

Centerpartiet är alltså det enda partiet som går emot sin övertygelse på nästan samtliga viktiga sakpolitiska områden i beslutet att släppa fram Stefan Löfven.

Under förra mandatperioden, som inleddes med decemberöverenskommelsen, beslutades ett stort antal tillkännagivanden i riksdagen. En riksdagsmajoritet av fem oppositionspartier satte press på regeringen i fråga efter fråga. Under den innevarande mandatperioden har samma riksdagsmajoritet fortsatt att agera, och exempelvis åstadkommit ändring av politiken med hot om misstroendeförklaringar.

I åtskilliga sakfrågor finns en stabil högermajoritet. Denna omständighet har förstärkts av att januariavtalet inte längre finns. Centerpartiet och Liberalerna är inte längre förbjudna att agera på egen hand i de frågor som fanns i januariavtalet.

Ulf Kristerssons funktion som oppositionsledare har stärkts. Oppositionen behöver inte nöja sig med tillkännagivanden eller allmänna motionsformuleringar. Oppositionen kan ändra i regeringens propositioner så att de avspeglar riksdagsmajoriteten. Man kan till och med förbereda och stifta nya lagar i utskotten. Utredningsförslag som inte har genomförts kan hanteras direkt av riksdagen även om regeringen motsätter sig det.

Att stoppa skattehöjningar kommer inte att vara en svårighet om man följer manualen från 2017 då en riksdagsmajoritet med misstroendehot lyckades få regeringen att ta tillbaka två skattehöjningar som regeringen hade tänkt ta med i budgeten. Man behöver alltså inte använda den anmärkningsvärda metod som oppositionen använde 2013 för att ändra i alliansregeringens budget – då gjorde de rödgröna och Sverigedemokraterna gemensam sak om att slita ut en del ur budgetpropositionen och ställde till med separat riksdagsomröstning om den enskilda punkten.

Om man får tro Annie Lööf ska C nu ”gå i konstruktiv opposition”. Det bör innebära att partiet kommer att stödja borgerliga initiativ i riksdagen på minst samma sätt som har skett under de gångna åren. Om Centern inte gör det måste det betyda att partiet håller på att byta sida även sakpolitiskt. Om C fortsätter som tidigare och stöder borgerliga förslag understryks i stället det absurda i att partiet valde en regering som har motsatt ståndpunkt.

Stefan Löfven kommer att leda regeringen. Och Ulf Kristersson leder riksdagen.