Öppenhet ska inte underlätta brotten

Den svenska offentlighetsprincipen gör det lätt för de kriminella att hitta potentiella offer. Vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar, det enda som behövs är ett personnummer, en mobil och en internetuppkoppling.

Hos Skatteverket finns bland annat uppgifter om inkomst av tjänst och kapital och eventuell näringsverksamhet. Där finns bouppteckningar som avslöjar hur arv har fördelats.

Men hjälp av folkbokföringen kan man få fram ett personnummer, bara efternamnet är tillräckligt unikt och bostadsorten är känd. I folkbokföringen finns även uppgifter om exempelvis civilstånd, barn och adress.

Det är alltså inte särskilt svårt att kartlägga en persons liv och ekonomi.

Dessutom har flera tjänster på nätet satt i system att hämta personlig information och erbjuda den gratis eller mot avgift. Mr Koll, Ratsit, Eniro och Hitta.se är exempel på sådana företag.

Den svenska öppenheten är unik. I exempelvis Tyskland är det svårt att få ut en deklaration. I Danmark är personnummer inte en offentlig uppgift. Att på detta sätt värna medborgarnas personliga integritet är klokt, och något Sverige borde fundera på att ta efter.

I Sverige missbrukas offentliga uppgifter systematiskt av kriminella och av företag med tvivelaktiga affärsmetoder. Äldre personer och höginkomsttagare är bland de mest utsatta. De förra blir offer för att de saknar it-vana och därmed är lätta byten, de senare för att de har pengar, smycken och exklusiva klockor hemma.

Bara under några dagar under senhösten förra året skedde flera spektakulära personrån i bostäder i Stockholm. Denna typ av rån har blivit vanligare eftersom butiker och banker i dag saknar kontanter. I flera av fallen hade rånarna på sig kläder från budfirmor för att inte väcka offrens misstankar. De kom över smycken, kontanter och exklusiva klockor. Schweiziska herrklockor av märken som Rolex, Patek Philippe och Richard Mille betingar värden från några hundra tusen kronor upp till flera miljoner.

I det uppmärksammade fallet där rättegången nu har startat lyckades polisen under dramatiska former förhindra rånet. Här hade rånarna hjälp av en insider, vilket Di skrev om i förra veckan. De hade siktet inställt på exklusiva väskor, klockor och andra värdeföremål för uppskattningsvis 5 miljoner kronor.

Kriminella ligor riktar även in sig på äldre. En form av bedrägeri som har ökat kraftigt är så kallad voice phishing, där offret luras att knappa in sitt bank-id för att logga in på internetbanken. Gängens vinster från denna typ av brottslighet ökade till 340 miljoner kronor i fjol, enligt polisens uppskattning.

Säkerhetsföretagen vittnar om hur allt fler privatpersoner hör av sig för att få hjälp med att radera information på nätet och i sociala medier. Att ta bort uppgifter från nätet är mödosamt och ibland omöjligt, särskilt när det gäller information från sajterna som lever på att tillhandahålla offentliga uppgifter.

Den mest effektiva säkerhetsåtgärden är att skaffa skyddad identitet. Men det kan bara komma ifråga om det finns en konkret hotbild mot personen. Ironiskt nog är det inte sällan gängkriminella som åtnjuter detta skydd, medan deras tilltänkta offer sällan har samma möjlighet.

Offentlighetsprincipen ger allmänheten och massmedierna rätt till insyn i statens och kommunernas verksamhet. Denna ordning har tjänat Sverige väl: den har möjliggjort granskning av makten, den har motverkat korruption och lagt grunden för en jämförelsevis hög tilltro till myndigheter.

Men den svenska öppenheten förutsätter att staten är stark och kriminaliteten är begränsad. Så ser inte Sverige ut längre. Brottsligheten blir allt mer hänsynslös och tekniskt raffinerad.

I höstas kom en proposition om en begränsning av grundlagsskyddet för vissa söktjänster som offentliggör personuppgifter om lagöverträdelser. Det är bra att söktjänster som förmedlar känslig information granskas och regleras. Men än en gång är det personer som är dömda för brott som gynnas av åtgärden. Det vore klädsamt om regeringen tar initiativ för att även skydda icke-straffade medborgare.

Öppenheten ska inte göra livet lättare för gängen.