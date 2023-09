Om poängen med strategisk autonomi

Ni bygger era egna ubåtar, era egna stridsflygplan, era egna stridsfordon och era egna kanoner. Ni är självförsörjande på elektricitet och har byggt era egna vattenkraftverk och egna kärnkraftverk (nästan). Ni har inte bara en världsledande producent av tunga fordon utan för säkerhets skull två, plus en av personbilar. Ni gör era egna kullager, ert eget specialstål och har egna stora gruvor. Ni bygger era egna system för mobiltelefoni. Ni är ett typexempel på strategisk autonomi. Vill ni inte ha det?

Vi gick i värmen längs stranden utanför Visby och jag hade precis antytt att den franske presidentens tal om europeisk autonomi kanske mest är en kamouflerad protektionism. Det tyckte inte presidentens utsände i Sverige och han tyckte att svenskarna bör lära känna sig själva.

Frihandel, öppna farleder och vidsträckta värdekedjor som löper över världshaven är en svensk skapelseberättelse. Det är så vi blev till som industrination och det är så vi lever än i dag. En ny dieselmotor från fabrikerna i Skövde innehåller insatsvaror från hela världen. Marginalen i AB Volvos bokslut är helt beroende av internationellt hårt pressade priser på allt från vevstakar till lambdasonder till högtrycksbränslepumpar och ur denna så hett åtråvärda marginal kommer en övertygelse om vikten av öppenhet inför världen och om att handel, studentutbyten och ömsesidiga leverantörsberoenden skapar fred, välstånd och bra år på Stockholmsbörsen. Och därför är det lätt hänt att svenska politiker reser ragg inför franska idéer om Europa.

Men världen vänder och går snabbt mot något som allt mer liknar kalla krigets uppdelning och därmed allt mer kalla krigets ekonomi. Nedstängningspolitiken under coviden var en föraning. Rysslands fullskaliga anfall på Ukraina blev en bekräftelse. Om Kina gör detsamma mot Taiwan är globaliseringens slut fullbordad. USA visar därtill gång på gång att Washington inte längre orkar stå för den systemstabilitet vi länge tog för given. Trumps första period var en chock, hans andra kan bli värre. Och Biden lämnade faktiskt Afghanistan utan att med ett ord förvarna sina allierade i Europa. Vad händer om han eller hans efterträdare plötsligt gör likadant med Ukraina?

Det är här den franske presidentens vision om europeisk strategisk autonomi kommer in. Han vill att EU ska ha en egen produktion i viktiga branscher som energi, försvarsmateriel, fordon, metaller, kommunikation och halvledare, samt ta ett mycket större eget ansvar för europeisk säkerhet. Om vi gör det, menar han, kan vi bättre värna vår frihet och vårt välstånd i en farligare värld.

För frihandelsvänner och för motorfabrikörer i Skövde är världens gång svår att acceptera. Kinas politiska utveckling går åt fel håll men jämfört med decennierna efter andra världskriget är Stillahavsområdet ett paradis. Handelsfartygen mellan Shanghai och Port of Los Angeles är inte bara en värdekedja utan en världsordning som är mycket bättre jämfört med alternativen. Att isolera Kina skapar bara elände. Europa har nu en svår kris med Ryssland men den bör inte diskvalificera den långa och goda erfarenheten av handel.

Men Frankrike har en poäng. En egen industriell bas ger en bättre stadga. Geopolitiken har en geografi. Det spelar roll var man är. Att taiwanesiska TSMC ska bygga en halvledarfabrik i just Tyskland är bara bra, liksom att just Sverige ska inleda ett samarbete om kärnkraftsteknik med just Frankrike. Det var rätt av Peter Carlsson att bygga upp en batteriproduktion i just Skellefteå, liksom att just danska Vestas fyller just Nordsjön med vindkraftverk.

Sverige når större framgång i EU om man ser Frankrikes strävan med lite större självkännedom. I bästa fall kan en större europeisk industriell bas skapa en större självkänsla och en ny era av öppenhet. En europeisk vision om industriell självständighet kan förädlas till världsvana. En politik som vill se fler europeiska fabriker på europeisk mark kan förädlas till en politik som också gynnar kapitalbildning, utbildning och en långt driven automatisering. En politik som vill ta större ansvar för europeisk säkerhet kan förädlas till en politik också för fred, handel och studentutbyten. Eller som ambassadören uttryckte det där ute mitt i Östersjön med handelsfartyg i varje väderstreck – vår idé är att Europa ska bli lite mer som Sverige.