Om London vinner vaccinracet kan man vinna Europa

Tyska Bild-Zeitung, som alltid har sinne för proportioner, är vecka efter vecka skoningslös i sin kritik. Coronavaccinet är från början en tysk uppfinning (Biontech) som EU och Merkel har slarvat bort till utlandet. Boris Johnson däremot är en coronahjälte. För att inte tala om Netanyahu nere i Israel.

Statistiken ger Bild rätt. Israel är världsledande och har 68 vaccinerade per 100 invånare. Skolorna började öppna i tisdags. Landet kommer att nå 100 procent i vaccineringsgrad i god tid till valet 23 mars. Ungdomarna i Tel Aviv kommer att ha världens starkaste vårkänslor.

Storbritannien ligger nu (9 februari) tvåa på 20 vaccinerade per 100 invånare, USA ligger på 13. EU-länderna är nere i en helt annan division. Tyskland är på 4,2. Sverige ligger på 3,9. (Our world in data.)

Israel, som bjöd på medicinsk data till Biontech för forskning om flockimmunitet och fick en specialdeal, har i praktiken blivit världens vaccinlaboratorium. Ger vaccineringen skydd mot nya mutationer? Finns det risk för att bli smittad trots vaccinering? Erfarenheterna är än så länge mycket goda. Vaccinprogrammet tycks slå ihjäl epidemin, även den nya ”brittiska” mutationen. Antalet covid-fall efter vaccinering handlar om promillen. Om några veckor kan israelerna förhoppningsvis lämna covid-19 bakom sig. Det är en vetenskaplig, logistisk och politisk succé.

Om vaccineringstempot håller i sig kommer Storbritannien att kunna friförklara de äldre befolkningsgrupperna i mars med målet att hela befolkningen ska vara kvitt epidemin i juni. Därmed kommer britterna före alla andra européer att kunna återgå till ett normalt liv och en normal ekonomi. Restauranglivet i London kan möta försommaren med vanliga avstånd mellan borden och vanliga stängningstider. Konsertarrangörer kan boka in artister. Om coronapasset accepteras kan de till och med resa hur de vill.

Det är en vetenskaplig, logistisk och politisk succé. Och ytterligare ett misslyckande för EU-samarbetet.

Varför Storbritannien var mycket snabbare i sin upphandling av vaccin har skiftande förklaringar, men de pekar på ett av de två dominerande brexit-argumenten. Britterna lämnade EU av två skäl: de vill värna sin egen demokrati och de tror inte på byråkratin i Bryssel. De tror på sin egen mer businessorienterade modell.

Coronavaccineringen är den första globala krishanteringen där det brittiska systemet har konkurrerat med EU:s. Storbritannien vann.

För att förstå innebörden av det ska man lyssna på den brittiska premiärministern. För Boris Johnson är det brittiska vaccinprogrammet en triumf lika stor som slaget vid Trafalgar. Det bekräftar hans världsbild och hans dröm om Storbritanniens roll i Europa. Men det bekräftar också hans övertygelse om vilken europeisk modell som bäst främjar vår världsdel. Brexit handlar inte bara om Storbritanniens framtid utan också om EU:s. Vaccinsegern är brittisk europapolitik.

I stora och små frågor kommer London från och med nu att utsätta EU för systemkonkurrens. Varje delseger är viktig. Att ha lägre arbetslöshet, högre tillväxt, bättre villkor för företag och kapital kommer så klart att vara viktigt. Men att vinna i kriser blir viktigast. I nästa flyktingkris, nästa epidemi eller i nästa finanskris kommer London att sträva efter att klara sig bättre än EU-länderna.

I klimatkrisen agerar London likadant. Boris Johnson är en central politiker i den strömning som kallas grön höger. Hans klimatpolitik är mycket ambitiös. Storbritannien ska bli ledande på vätgasteknik, koldioxidlagring, vind- och kärnkraft. Diesel- och bensinbilar ska förbjudas före 2030. City ska bli ett globalt center för green finance. Alla kvarvarande brittiska kolkraftverk ska stängas (fyra av tidigare drygt 20 finns kvar.) Och klimattoppmötet i Glasgow i november ska bli en uppvisning i brittiskt klimatpolitiskt ledarskap.

Att Storbritannien lyckas är inte bara viktigt för klimatet men också för att ställa sig själv i motsats till EU:s klimatpolitik. London vill vinna.

I den gryende globala krisen kring Kinas roll finns samma mönster. Efter att Storbritannien slapp ur EU har man snabbt gjort sällskap med USA, Australien, Nya Zeeland och Kanada i ett slags demokratiernas front mot Kinas maktanspråk. Asiatiska demokratier som Japan, Singapore och Indien lutar åt att ansluta sig. Säkerhetsarrangemanget har liknats vid ett tech-Nato för cyberkrig, underrättelser och systemkritisk suveränitet.

Rätt eller fel, det intressanta här är att se hur Storbritannien agerar på egen hand och annorlunda jämfört med EU. Och London vill vinna.

Så vad är det vi ser? Jo, ett Storbritannien som vill visa att en självständig europeisk stat på en fri marknad klarar sig bättre jämfört med de stater som är underordnade den Brysselbyråkrati man precis har lämnat.

Det kan hända att Storbritannien misslyckas med att visa detta, att konungariket upplöses och inte klarar stormarna över Nordsjön. Men om London lyckas kommer den tyska och franska allmänheten att ta intryck, gång efter gång, liksom den danska och svenska och alla andra. Inget är givet vad gäller EU:s utveckling under 2020-talet.