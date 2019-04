Oeniga styrelser är förödande för bolag

Även Ericsson var länge en sorglig historia tills Börje Ekholm tog över som vd i januari 2017. Sedan september 2017 har aktien mer varaktigt stärkts, detta samtidigt som Cevian Capital har köpt in sig.

Samtidigt lämnade Ulrich Spiesshofer med omedelbar verkan vd-posten i ABB, vilket lyfte den aktien med nära 4 procent vid börsöppningen. Detta trots att den tidigarelagda rapporten var sämre än väntat. ABB har länge varit en besvikelse. Aktien har gått väsentligt sämre än alla tänkbara index, exempelvis OMX all share, S&P 500 och Industrivaror, både under Spiesshofer och de senaste tio åren. Först i år har den börjat komma ikapp, på hopp om att fler bolag än Power Grids ska säljas.

En viss otålighet är hälsosamt. Bolaget tappar i konkurrenskraft om åren får gå därför att styrelsen i grunden är osäker på vad som krävs. Eller ännu värre, är oenig. Kompromisser passar bättre i diplomatin än i företagsvärlden.

Det har knakat både i Ericssons och ABB:s styrelser. I Ericsson har familjen Wallenbergs Investor och Industrivärden ofta haft olika uppfattning. Investor har nu visserligen kontroll med 22,5 procent av rösterna. Men Industrivärden har fortfarande kvar 15,14 procent och Cevian, som gick in efter att Ekholm blivit vd, äger 5,38 procent.

I ABB äger Investor 10,7 procent, därefter kommer Cevian med 5,34 och amerikanska investmentbolaget Artisan Partners med 3,03. Cevian började köpa aktier 2015 och gjorde tidigt klart för ledning och styrelse att konglomeratet borde delas upp och verksamheterna renodlas. 2017 fick Cevians Lars Förberg plats i styrelsen, men hade uppenbarligen svårt att få gehör. Så gick tiden.

Det har kostat ägarna stora pengar i utebliven vinst, tillväxt och börsvärde. Jacob Wallenberg, som suttit i styrelsen sedan 1999 och varit vice ordförande sedan 2015, har ett stort ansvar för det. Men han är förstås präglad av att han kom in när Percy Barnevik, som byggde konglomeratet, var ordförande. Barnevik var även ordförande i Investor under 1997–2002. Hans inflytande var stort i svenskt näringsliv under de här åren.