Oansvarig gissningslek om budgeten

LEDARE. C har ett tungt ansvar för den politiska låsningen eftersom de blockerar förhandlingar både till höger och vänster.

Centern måste ta ansvar för att höstbudgeten går igenom. Det är statsminister Stefan Löfvens och finansminister Magdalena Andersson besked i en intervju med DN (20/8). Det visar än en gång hur svag S/MP-regeringen är, och hur ohållbar den parlamentariska situationen är.

Men det stämmer att C har ett tungt ansvar för låsningen eftersom de blockerar förhandlingar både till höger och vänster. De vägrar stödja vänsterregeringen om den förhandlar med V, och vägrar stödja högerblocket om det förhandlar med SD. Det är magstarkt av ett parti med 8,6 procent av stödet i riksdagen att kräva blockad av de två partier som tillsammans har stöd av 25,5 procent, varav det ena är dubbelt så stort som C själva.

Centerns strategi har med tiden blivit alltmer ohållbar. Misstroendeomröstningen mot Stefan Löfven i juni berodde på att V vägrade acceptera Centerns krav på fri hyressättning i nyproducerade bostäder. Efter omröstningen tvärvände C och drog tillbaka detta krav, ”för att det saknade stöd i riksdagen”. Men dels saknades stödet även innan misstroendeomröstningen, dels backade de för sent, januariavtalet, som C baserat hela sin strategi på, hade redan fallit.

Centern vill inte att regeringen ska ”förhandla” med V, men det finns ju kontakter och samtal. Annars skulle regeringen inte kunna förankra budgeten. Centerns krav är därför mest ovärdig teater. Det blev smärtsamt tydligt när V-ledaren Nooshi Dadgostar konstaterade att hon måste framföra sina krav på DN-debatt eftersom C blockerar dem från att förhandla med regeringen.

C uppgav då att regeringen får förhandla med vem som helst, men att C inte kan stödja en budget som är förhandlad med Vänsterpartiet. Partiets krumbukter gör Sverige till åtlöje i världen.

Socialdemokraterna närmar sig samtidigt en punkt då de måste acceptera att det naturliga är att förhandla med V, som de står politiskt mycket närmare än C. Det är dags att visa C att de får rösta på vilken sida de vill, men de bör inte för evinnerlig tid tillåtas sätta villkoren för de 91,4 procent i riksdagen som de inte kontrollerar.

Stefan Löfven säger i DN: ”Vi tar inte Sverige framåt genom att bygga koalitioner på vad man är emot.” Han måste nu visa att han menar vad han säger.