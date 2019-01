Nya oppositionen har chans att ta initiativet

Väljarna tycks än så länge inte hålla med dysterkvistarna. Oppositionen har ökat i opinionsmätningarna och närmar sig 50 procent, regeringsunderlagets partier har sjunkit. Särskilt illa har det gått för sidbytarna C och L. Liberalerna har bytt plats med KD som krisparti och ligger nu under 4-procentsspärren. Om det håller i sig kommer L att tvingas ompröva sin position med nytt ledarskap och ny inriktning. Kristdemokraterna, som investerat tungt i en tydligt borgerlig identitet, har däremot mer än fördubblat sitt väljarstöd.

Oppositionen har också hittat ett intressant väljarflöde. Sverigedemokraterna har lyckats locka s-väljare på ett sätt som inget annat högerparti har klarat av. Samtidigt gör KD nu det alla har pratat om men misslyckats med, nämligen att på allvar konkurrensutsätta SD. Den enda som klarar av att ta debatten med Jimmie Åkesson och får väljarna med sig är Ebba Busch Thor. Och M lockar besvikna L-väljare och möjligen en och annan centerpartist.

Även sakfrågeläget är gynnsamt för oppositionen. Regeringen och samarbetspartierna kommer att bråka om kommatecken i direktiven till de cirka 40 utredningar som ska tillsättas i år och som är kärnan i januariöverenskommelsen. Under tiden kan oppositionspartierna ta de bästa punkterna och lägga väl utarbetade förslag i riksdagen för att i fråga efter fråga visa hur en sammanhängande borgerlig politik ser ut när man både kan och vill.

Regeringssamarbetet lämnar stora blottor i frågor som är akuta i Sverige. Socialdemokraterna gick till val på en fortsatt stram migrationspolitik. Inriktningen nu är att återigen göra Sverige till ett av de mer generösa länderna i EU eftersom MP och C kräver det. Vilket åtagande det innebär vet ingen men de höga talen under tidigare år berodde på att Sverige avvek från andra EU-länder. Sverige är en del i samma flyktingström som Tyskland, som under 2018 tog emot cirka 200 000 asylsökande. Ett klokt ingångsvärde för Sverige är att aldrig avvika från de tyska villkoren