Ny världskarta för svenska storföretag

Under torsdagen föll många börser. En orsak var nya signaler om att handelsförhandlingarna mellan USA och Kina går trögt. Att nedgången blir långvarig är dock inte särskilt troligt, med tanke på att räntan är så låg. TINA, ”there is no alternative”, råder.

Men det gäller att skilja på företag och aktie, brukar man säga. För företagen är de utdragna förhandlingarna en påminnelse om att det är hög tid att se om sitt hus. USA:s och Kinas svårigheter att komma överens beror på att det är så mycket mer som står på spel än tullar. USA och Kina håller på att avsluta ett långvarigt ömsesidigt fördelaktigt förhållande och det är bökigt. För världens företag kommer separationen att få stor betydelse, särskilt de svenska.

Förr i världen, när de stora flygplatserna fortfarande dominerades av västerländska affärsmän, såg man ofta vilka som var svenskar; lite blekare, med mindre tjusiga kostymer. Tack för BNP-tillväxten, kunde man tänka för de gjorde stora insatser. Den svenska marknaden var pytteliten och svenskarna ofta hänvisade till att slåss om kontrakt på avlägsna och underutvecklade marknader. Blågula ingenjörer blev specialister på att sälja och driva projekt i obekväma miljöer.

Sedan dess har världen blivit global och svenskarna inte längre möjliga att urskilja i flyghubbarnas enorma flöden av turister och affärselit från världens alla hörn. Men fortfarande ligger de långt framme i konkurrensen. När handeln avreglerades och Kinas makthavare släppte loss marknadskrafterna fick säljarna från stora företag i små länder som Sverige, Schweiz och Holland nytta av sina tidigare nackdelar.

I dag har allt fler svenska storföretag nästan allt utom huvudkontoret utomlands; kunderna, produktionen, finansieringen och stora delar av ägandet av röstsvaga aktier, och därmed även utdelningen. Sant globala företag talar man om, som Atlas Copco och Electrolux, medan till exempel amerikanska ofta har det mesta kvar på sin stora hemmamarknad.

Nu tycks alltså Kina och USA vara på väg att lösa upp sitt ömsesidiga beroende som exportör och importör. Storföretagens världskarta ritas om en tredje gång. Världen regionaliseras i tre något så när jämnstora block, mätt i BNP, och beroende av export och import; USA, EU och Kina. Det beror på oro, ekonomisk dynamik och på demografi.