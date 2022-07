Ny svensk ägarepok redan i full sving

Det är inte första gången detta framförs. Finansminister Mikael Damberg har gjort det tidigare, och förslaget lär komma med i Socialdemokraternas valmanifest. Ingredienserna i den nya skatten kanske kommer att presenteras där. Eller också blir även valmanifestet odetaljerat på denna punkt.

Det är helt i sin ordning - skatten är inte avsedd att stärka försvaret, den behöver inte heller vara särskilt genomtänkt, eftersom meningen endast är att den ska stå till tjänst som polariserande valfråga för Socialdemokraterna.

Det här är vad Peter Hultqvist säger om skatten:

Den ska dra in ”många, många miljarder” och de ”mest välbeställda” ska vara med och bidra, den ska ha en fördelningspolitisk profil.

Så hur ska det gå till?

Till att börja med finns det inga öronmärkta skatter i Sverige, annat än i den slängiga debatten. Alla skatter går in i den offentliga budgeten, och utgifterna bestäms separat.

Just när det gäller försvaret har Socialdemokraterna tidigare lurat den borgerliga sidan att gå med på en sorts öronmärkning av en ny skatt. Det var en ny bankskatt som för tre år sedan skulle finansiera det som fattades för att nå upp till Försvarsberedningens totalsumma.

Det här var bara en av de varianter av bankskatt som Socialdemokraterna förde fram. Just den blev inte av, och inte heller de tidigare förslagen. De negativa effekterna uppstod däremot – straffskatter skadar redan i förväg, så att säga. De får företag att fatta beslut utifrån helt andra grunder än affärsmässiga. Bankskattsförslagen bidrog till att Nordea flyttade sitt säte till Finland. Och till slut, i vintras beslutade riksdagen om en bankskatt. Socialdemokraterna fintade bort oppositionen. Försvaret är inte längre inblandat i motiveringen till den skatten.

Röran med bankskatten visar att man ska vara ytterligt skeptisk till specialmotiverade skatter. Eftersom bankskatten först skulle införas för försvarets skull men i stället blev en ny permanent skatt kan detta givetvis ske med en ny ”beredskapsskatt” också.

Om man ska sätta en ny skatt i relation till upprustningens belopp så handlar det om flera tiotals miljarder kronor årligen. Vilken skatt skulle kunna matcha det? En höjning av inkomstskatten för alla?

Peter Hultqvist säger att det är de rika som ska betala. Då blir det ännu märkligare hur så stora belopp ska kunna samlas in. Den avskaffade värnskatten drog bara in några enstaka miljarder kronor. Dessutom påverkade den arbetsutbudet så negativt att den inte drog in några miljarder alls, netto.

Om man verkligen behöver få in stora belopp måste man välja en skatt som inte får negativa dynamiska effekter. Som inte leder till att skattebasen minskar, som när man höjer skatten på arbete med konsekvensen att människor arbetar mindre.

Alltså en bred skatt, som ger stora inkomster utan att människor kan undvika den. Vad sägs om momsen? Kanske en fastighetsskatt?

Men Socialdemokraterna och Peter Hultqvist är inte intresserade att diskutera några detaljer. De är intresserade av en polariserad debatt som följer vänster-höger-skalan. Högre skatt för de rika är en formel i politiken som Socialdemokraterna behärskar. De vet precis hur man ska debattera om dessa saker. Att koppla ihop debattgreppet ”högre skatter” och ett angeläget behov, ”upprustning”, är perfekt för Socialdemokraterna när det nalkas ett ”mobiliseringsval”. Alltså ett riksdagsval där man behöver få de egna traditionella sympatisörerna att också rösta på S.

Försvaret är statens absoluta kärnuppgift. Det är absurt att den ska finansieras av en separat skatt. För om alla angelägna och kostsamma samhällsbehov ska betalas separat måste det ju införas en polisskatt och en sjukvårdsskatt. Och varför inte en separat skatt för att finansiera Skatteverket?

Peter Hultqvists utspel gör det inte ett dugg mer angeläget att välja S för den som värnar Sveriges försvar. Sverige är redan ett högskatteland och angelägna utgifter kan inte leda till ännu högre skatter. Det finns massor av skattepengar som flödar in - använd dem!