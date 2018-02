Generationsväxling säkrar privat ägande

I fredagens Di Weekend intervjuas Fredrik Lundbergs två döttrar, som har skolats in i sina roller under hela livet. De äger nu 11 procent var av rösterna i ägarbolaget Lundbergsföretagen som har ett substansvärde på 77 miljarder kronor, och sitter i flera styrelser. Förra året blev Louise Lindh vd för Fastighets AB L E Lundberg och hennes yngre syster Katarina Martinson är nominerad att ta över ordförandeklubban i börsnoterade Indutrade efter sin far i år. Av allt att döma har Fredrik Lundberg förberett barnen väl och därmed skapat goda förutsättningar för att familjens företagsgrupp ska leva vidare.

Det är bra att skola in arvingarna tidigt. Kanske är det också bra att göra dem medvetna om att det är en plikt och ett privilegium snarare än ett personligt val de står inför. Som en monark. I sista hand kan man abdikera, men då bör man även förlora makt och privilegier så att man inte förstör stora värden. Den svenska kungen verkar för övrigt ha gjort ett bra arbete när det gäller att förbereda kronprinsessan, som är naturligt självklar i sin roll och omåttligt populär.