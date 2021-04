Nu är tid att avsluta stöden till företagen

De flesta pandemistöd löper ut till sommaren efter att nyligen ha förlängts. Det är viktigt att det får bli så, även om det inte är säkert att vaccineringen har kommit lika långt vid halvårsskiftet som egentligen var tänkt.

Pandemistöden är av skiftande slag. Anstånd med skattebetalningar har gett förbättrad likviditet i akuta situationer. Omställningsstödet har kompenserat för stora tapp i omsättning. Hyresstödet har kompenserat för en av de största fasta kostnader som företagen har. Ett tiotal andra stöd finns för aktiebolag och egenföretagare. Men störst är korttidspermitteringen, en stödform som har pågått ända sedan början av pandemin och förstärkts under tiden.

Dessa olika stöd har sina separata brister. Skatteanstånd är just bara ett lån, och dessutom ett riskabelt sådant eftersom det är viktigt för ett företag som riskerar obestånd att göra rätt just med skatterna. Hyresstödet, en tidig åtgärd under pandemin som nu har fått en repris ett år senare, är svårhanterligt eftersom det kräver att hyresvärd och hyresgäst är överens om att ansöka gemensamt och att hyresvärden måste avstå en fjärdedel av hyran under perioden.

Korttidsstödet, alltså statens kompensation för permitterad personal, har vållat stora problem för många företag att ta del av, i strid med regeringens intentioner. Den ansvariga myndigheten Tillväxtverket har fått kritik, bland annat för att ha tolkat lagtexten felaktigt. Ett upprörande reportage i SVT:s Uppdrag Granskning visade hur myndigheten har fått mängder av domar från förvaltningsrätten emot sig. Företagare har blivit utan stöd på grund av att Tillväxtverket har använt sig av fel ”jämförelsemånad”, och andra företagare kan av samma skäl ha fått stöd fast de inte borde ha fått det.

När politikerna har bestämt sig för att stödja företag i kris, då ska det gå till rätt företag utan fördröjning och utan utrymme för allvarliga tolkningsfel. Det ska vara rättssäkert.

Under den här krisen har stöden gjort att många företag har kunnat överleva, och livsverk har kunnat räddas. Anställda har kunnat vara kvar, konkurser har undvikits, andrum har getts.

Men det finns också något att lära av stödprogrammen och de brister som har funnits inbyggda i dem. Alla stöd, om än välmotiverade, snedvrider. Det är inte säkert att det mest relevanta för alla företag är att behålla anställda i en kris. Det är inte säkert att dyra lokaler är det rätta för alla företag att subventionera. Risken är att företag anpassar sin verksamhet efter de stöd som finns att tillgå. Risken är att en anpassning till stöden gör att en nödvändig omställning skjuts framåt i stället för att genomföras vid bästa tidpunkt.

För näringslivets dynamik måste statliga stödprogram vara sällsynta undantag. Sveriges framgångsrika företag har inte nått sin position för att staten har pekat ut en viss typ av företag. Det är inte statligt kapital som har skapat innovationer och effektiva bolag. Det har gjorts av entreprenörer.

Politikernas roll är att skapa goda generella förutsättningar för företagande, inte att välja vissa branscher eller framhålla vissa affärsidéer.

Det har sagts ibland om den pågående ekonomiska krisen, att den skiljer sig åt från tidigare nedgångar eftersom det handlar om en epidemi. När smittspridningen är över kommer efterfrågan att återkomma, helt enkelt. Men det är inte hela sanningen. Den djupaste ekonomiska krisen sedan andra världskriget tvingar givetvis fram stora omstruktureringar – det är inte bara en paus i ekonomin. Detta måste få ha sin gång.

Det politiska tänkande som dominerade på 1970-talet när oljekris och internationell lågkostnadskonkurrens slog mot näringslivet finns tyvärr fortfarande kvar. Den gången handlade åtgärderna om att förstatliga företag och 50 år senare är det selektiva subventioner. Men båda idéerna är lika skadliga i längden.

När den akuta krisen går mot sitt slut måste krisstöden upphöra. Den förlängning till juni, som bekräftades med pengar i vårbudgeten, bör vara den sista. För när efterfrågan återvänder – det kommer att bli en riktig boom – då ska Sveriges företag komma igen med ett ännu mer kreativt näringsliv än före pandemin.