Noteringen av Aramco kommer 20 år för sent

Noteringen av det statliga oljebolaget Saudi Aramco ser ut att bli en regional affär. Tidigare planerade resor till Japan, USA och Storbritannien för att sälja in aktien har enligt Financial Times och Bloombergs ställts in på grund av bristande intresse. I stället har saudiska representanter letat investerare i Kina och Ryssland. Utöver det hoppas ägaren, kungadömet, på regionala institutioner och privatpersoner.

Teckningstiden inleddes söndagen 17 november (söndagar är arbetsdag i Mellanöstern), och pågår till 28 november för privatpersoner och 4 december för institutioner. Andra till fjärde AP-fonderna har uppgett för Di (10/11) att de inte är intresserade. Första AP-fonden ville inte ge besked. Men det är svårt att se att någon AP-fond, med deras uttalade fokus på hållbarhet, kan motivera en ny investering i världens största oljebolag i en totalitär stat.

Värderingen hamnar enligt prospektet på 1,6-1,7 tusen miljarder dollar, vilket med den planerade försäljningen av 1,5 procent av aktierna skulle dra in 24-25 miljarder dollar. Det är en bra bit under de förhoppningar om en värdering på 2 tusen miljarder dollar och en försäljning av 5 procent av aktierna, som kungadömet hade räknat med. Noteringen i Riyadh gör Aramco till världens största börsnoterade företag, vilket är kittlande. Men även om det rör sig om stora belopp kommer det saudiska kungadömet fortfarande att äga och kontrollera 98.5 procent av bolaget. Den som köper in sig får inget inflytande över huvudtaget.