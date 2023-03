Norden klarar en finsk populistvinst

I Finland är den mest diskuterade frågan vad som händer om Sannfinländarna blir störst. Enligt en överenskommelse ska nämligen det parti som får flest mandat få första chans att forma en regering. Om det lyckas skulle partiledaren Riikka Purra bli statsminister, en akademiskt meriterad politiker som stod på den radikala sidan i partisplittringen 2017.

För första gången skulle i så fall ett högerpopulistiskt parti leda en regering i Norden. Vad skulle det betyda för den viktigaste nordiska frågan, det säkerhetspolitiska läget? Förmodligen inte så mycket. Finlands Natointräde är i stort sett klart, och dessutom är utrikes- och säkerhetspolitiken presidentens ansvar.

I Europapolitiken skulle det bli en utmaning för EU-motståndaren Purra. Hon skulle tvingas le tillsammans med de andra ledarna när det blir uppställning för ”familjefoto” efter toppmötena.

Vad det skulle betyda för inrikespolitiken är rimligen att partiet tvingas underkasta sig de ekonomiska villkor som gäller för alla EU-länder. De skulle dessutom behöva kompromissa med flera koalitionspartier.

Det skulle säkert bli en skakig politisk resa, men all erfarenhet i Norden talar för att högerpopulistiska partier avradikaliseras och tappar väljarstöd när de kommer in i systemet. Dansk Folkeparti deltog i regeringsunderlag fram till 2011 men föll sedan kraftigt och fick endast 2,6 procent i senaste valet. Norska Fremskrittspartiet har suttit i koalition och innehavt finansministerposten, men hoppade av regeringen 2020 och gick tillbaka i valet 2021 och fick endast 11,6 procent. Sverigedemokraterna har en stark position som stödparti till regeringen men ligger under sitt valresultat från 2022.

Sannfinländarna satt i den centerledda regeringen som tillträdde 2015 och fick bland annat utrikesministerposten. Men när man bytte partiledare till Jussi Halla-aho, dömd i Högsta domstolen för hets mot folkgrupp, uppstod splittring. Alla partiets ministrar valde att rädda regeringen och lämnade därmed partiet. Så disciplinerande är maktinnehavet, även för populister.

En motverkande kraft till denna disciplinering är dock det obligatoriska personvalet som förutsätter att politiker profilerar sig individuellt. I ett parti som Sannfinländarna uppmuntrar det extrema ståndpunkter.

Partiets linje är redan problematisk som den är med nej till EU, nej till svenska språket, oförsonlig nationalism, nej till arbetskraftsinvandring etc.

Det är välkommet att det råder hyfsad enighet om att inte frångå den princip som har slagits fast, att låta det största partiet få försöka bilda regering. Det är en vanlig ståndpunkt i Finland att ett sådant agerande skulle utlösa ett missnöje i väljarleden som kan bli svårt att hantera. Speciallösningar för att utesluta ett parti har prövats i ett antal varianter i Sverige, utan framgång.

Statsminister Sanna Marin kan räkna med en del stödröster till Socialdemokraterna, just för att väljare vill undvika att Sannfinländarna ska leda en regering. De som drabbas av det är De gröna, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet.

Marin har också höjt insatserna genom att varna för att det kan bli en ”blåsvart regering”, med anspelning på fascism, ungefär som skedde inför det svenska valet. Hon gjorde det senast i en tv-debatt i onsdags men bad sedan om ursäkt till Samlingspartiets ledare Petteri Orpo.

Om Marin vinner, får hon då med sig den nuvarande regeringspartnern Centerpartiet, som sagt att de inte vill fortsätta samarbeta? Och om Orpo vinner står valet mellan Socialdemokraterna och Sannfinländarna. Problemet med de förstnämnda är att Marin lutar vänsterut och har bedrivit en vidlyftig finanspolitik. Orpo pekar ofta på att Finlands strukturella problem kräver arbetskraftsinvandring, något som Sannfinländarna inte intresserade av.

Säkerhetspolitiken är inte särskilt närvarande i valrörelsen. Det är paradoxalt, sett från Sverige, där många har fått upp ögonen för finsk politik just på grund av säkerhetsläget. Men Natofrågan har skötts föredömligt i Finland, som skaffade sig en Natooption redan på 1990-talet. Inget valresultat lär ändra på det.