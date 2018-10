Nobelpristagare ger klimatet nytt hopp

Romer får priset för sina studier av hur teknologisk utveckling och innovation påverkar tillväxten.

Han har länge talat om att regeringar gradvis måste höja kostnaden för koldioxidintensiv produktion och transport. När koldioxid är för dyrt kommer entreprenörer att hitta andra möjligheter. Romer uppmanar företagen att "lista ut ett sätt att tjäna pengar i den här nya världen”.

Den andra pristagaren, William D Nordhaus, är inne på samma spår. Han belönas för att ha integrerat klimatförändringar i långsiktig makroekonomisk analys. Redan 2008 gav han ut boken "A Question of balance", där han diskuterar kostnaderna för att reducera fossila utsläpp.

Nordhaus betonar vikten av att etablera effektiva mekanismer, som koldioxidskatt, för att minska utsläppen. För att kunna beräkna hur hög koldioxidskatten ska vara har han utvecklat en modell han kallar Dice, Dynamic Integrated model of Climate and the Economy.