Nästa regering bör blicka mer österut

PARTNER. Sverige och Polen krokade arm under 2008 för att formulera grunderna för det Östliga partnerskapet. År 2009 presenterade utrikesministrarna Carl Bildt och Radosław Sikorski initiativet för sina kolleger i EU.

Senast det begav sig agerade Sverige och utrikesminister Carl Bildt (M) för att EU också skulle ta ett större ansvar österut i Europa. Först genom utspel och därefter via mer strukturerade former. I maj 2009 grundades det Östliga partnerskapet, på initiativ av Bildt och hans polske kollega Radosław Sikorski, inom Europeiska unionens utrikestjänst. Syftet var att fördjupa EU:s relationer med länderna Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Belarus. I dag är de sex partnerländerna sammanräknat EU:s tionde främsta handelspartner och över 80 000 unga har genomfört utbyten, många via utbildningsprogrammet Erasmus+, mellan EU-länderna och partnerländerna.

Bakgrunden till denna strategiska utformning var dels att försöka bistå i dessa tidigare sovjetockuperade länders utveckling och hjälpa dem att vrida sig bort från den ryska intresse- och påverkanssfären. Dels att erbjuda en väg framåt för Östeuropa och Södra Kaukasus genom en nära relation med EU utan att för den sakens skull utlova unionsmedlemsskap – vilket det vid tiden fanns en svag vilja till och dessutom hade försvårats på grund av Köpenhamnskriterierna som höjt tröskeln för medlemsskap.

För Ryssland är det inte önskvärt att deras närmaste grannländer, och tidigare ockupationsområden under sovjettiden, vänder sig bort från det tidigare moderlandet. Men det Östliga partnerskapet var ändå en acceptabel utveckling i och med att det inte handlade om varken NATO eller EU-medlemskap vid den ryska gränsen. Partnerskapets prioritet var dock att öka drivkraften för reformer och stärka demokratiska värderingar i partnerländerna. I utbyte erbjöds förmånliga associeringsavtal, frihandelsavtal eller avtal om viseringslättnader med EU.

Nu när drygt tio år har gått sedan grundandet av det Östliga partnerskapet är det tydligt att projektet haft blandad framgång. De sex länderna är inte fullvärdiga demokratier med västeuropeiska, liberaldemokratiska värderingar på samhällsnivå. Men det hade också varit en orimlig förväntansbild. Däremot har Georgien och Moldavien uttalat tydliga ambitioner om att närma sig EU och inlett reformprocesser. Armenien har på senare år slagit in på en mer demokratisk väg, efter den demokratiska revolutionen i landet år 2018.

Den mest positiva utvecklingen har skett i Ukraina, som rört sig i västlig riktning med demokratiska och europeiska drömmar. Utvecklingen är dessutom direkt kopplad till det Östliga partnerskapet. Frihetsprotesterna Euromajdan under vintern 2013-2014 – som lett till en demokratisk utveckling i landet – startades därför att den dåvarande Kremlvänliga ukrainske presidenten Viktor Janukovitj under det Östliga partnerskaps-toppmötet i Vilnius 2013 ändrade sig och valde att inte skriva under ett associeringsavtal och ett frihandelsavtal med EU. Detta efter att Rysslands president Vladimir Putin hade uttryckt missnöje med det.

Minst framgångsrikt har partnerskapet varit med länderna Azerbajdzjan och Belarus, som fortfarande är auktoritära diktaturer. Just EU:s relation med Belarus har kraftigt försämrats det senaste året efter att Aleksandr Lukasjenko stal segern i presidentvalet sommaren 2020 genom omfattande valfusk. Botten nåddes i veckan när Lukasjenko beslutade att landet ska lämna det Östliga partnerskapet och uppmanade EU:s ambassadör i Minsk att packa ihop sina väskor och lämna landet.

Uppdraget är helt enkelt inte slutfört och det finns mycket kvar att göra. Nästa regering skulle göra rätt i att ta upp ambitionerna med det Östliga partnerskapet. Det ger Sverige en tydlig roll inom europeisk politik. Det är en välgärning att främja demokratiutveckling i partnerländerna. Det kommer dessutom med stora möjligheter för svensk export, investeringar och näringsliv. Insatserna inom det Östliga partnerskapet kan leda till demokrati, frihet och ekonomisk utveckling för ländernas invånare och intressanta marknader för EU-länderna. Helt klart en agenda för Sveriges nya regering.