PM Nilsson: Nästa regering blir bättre

Att ge borgerligheten chansen till systemskifte efter murens fall var helt rätt, liksom att byta tillbaka till S under 1990-talets skuldkris. 1994 var kanske det klokaste av alla val: in med Göran Persson som ville höja skatten och sänka bidragen, ut med det hopplösa Ny demokrati och in i EU.

Efter valet 2002 sa Moderaterna själva att det var rätt att de förlorade. De hade ett bristfälligt regeringsprogram och inget regeringsalternativ. Förlusten lade grunden till omgörningen av både partiet och borgerligheten och alliansen fick förtroendet i åtta år. I valen 2010 och särskilt 2014 etablerades ett helt nytt parti, SD, och väljarna sände en tydlig signal om att migrationspolitiken måste läggas om.

Sett i backspegeln håller de flesta med om det. Sett i backspegeln håller de flesta också med om att maktpolitiken var misslyckad: alla allianspartier säger i dag att de inte kommer att vika ner sig för en S-regering som gör upp budget med V och att decemberöverenskommelsen var en olycka.

Försommarens ytterligare förskjutning till SD är bekymmersam på många sätt. Att det mest radikala av de nordiska nationalistpartierna blev det största är ett misslyckande, liksom att ett historiskt stabilt blocksystem slås sönder.

Men det kan också hända att man i framtiden kommer att se även 2018 som ett val då valvinden berättade något viktigt. Löfven-perioden var inte lycklig för någon. Migrationspolitiken måste få en helt annan utformning och måste ta större hänsyn till förhållanden i Sverige. Oppositionen måste vara på riktigt, annars blir den poänglös.

Vid sidan av detta finns det snart en historiskt stor majoritet för klassisk borgerlig politik. Om man utgår ifrån de så kallade tillkännagivandena som allianspartierna och SD enats om i riksdagen och på de frågor där alliansen och SD stoppat regeringen har vi att se fram emot en mandatperiod då en bred riksdagsmajoritet gör följande:

•Tar bort värnskatten, höjer skiktgränsen för statlig skatt, inför fler jobbskatteavdrag och sänker den så kallade entreprenörsskatten.

•Återställer och fördjupar rot- och rut-avdragen.

•Lägger sjuklöneansvaret på staten och sänker arbetsgivaravgiften för mindre företag.