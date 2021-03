Mutationerna slår ut nedstängningspolitik

Statsminister Stefan Löfven säger hela tiden ”håll i och håll ut”. Snart kommer vaccinet. Men Covid-viruset kommer inte försvinna för det.

”Att försöka utrota det här viruset från världen är som att konstruera en stenlagd stig till månen. Det är orealistiskt.” Det säger Michael Osterholm, professor och epidemiolog vid University of Minnesota i Minneapolis i en nyhetsartikel i den ledande vetenskapliga tidskriften Nature (The coronavirus is here to stay — here’s what that means, 16/2).

När Nature frågade 100 immunologer, infektionsforskare och virologer uppgav 89 procent att de tror att Covid kommer fortsätta att cirkulera. Men så småningom blir det sannolikt ännu en infektionssjukdom som liknar säsongsinfluensa och som stora delar av befolkningen har viss motståndskraft mot. Den blir mindre dödlig, men även säsongsinfluensa dödar 250 000-500 000 människor per år globalt.

Nature spår att så småningom kommer en kombination av årliga vaccineringar och uppnådd immunitet gör att samhällen gradvis tolererar viss säsongssjukdom och dödlighet i Covid utan att införa nedstängningar, social distansering och krav på att alla bär mask.

Den bilden står i stark kontrast till den generella politiska hållningen, att det rör sig om en snart övergående katastrof. När smittspridningen dämpades fram emot sommaren 2020 hoppades många att det värsta var över. Ryssland slog fast att viruset var nedkämpat. Newsweek och New York Times har börjat skriva om hur Kina besegrade viruset.

När tredje smittvågen nu sköljer in och tre mutationer har nått offentligheten, den brittiska, den sydafrikanska och den brasilianska varianten, börjar det förhoppningsvis sjunka in att vi lär få leva med det här viruset i olika former över lång tid. Successivt måste vi därför skaffa ett annat förhållningssätt till smittan.

Akuta situationer kan förvisso kräva akuta åtgärder. Men det ser inte ut som om omfattande nedstängningar har minskat varken smittspridningen eller dödligheten. Med reservation för att länders olika förhållanden kan påverka utfallen, kan vi se följande:

Sverige, som skällts ut för att inte haft någon nedstängning, finns inte ens med på det ansedda Johns Hopkins universitetets lista över de 20 länder med högst dödlighet (per 100 000 invånare) i världen.

Listan, som toppas av Tjeckien, Storbritannien, Ungern, Italien och USA, innehåller i princip bara länder som har stängt ned. Givetvis kan man säga att sambandet beror på att dessa länder stängt som en tillfällig åtgärd för att de drabbats så hårt. Men det borde ha gett ett tydligare resultat. Små länder som stängt ned, som de övriga nordiska och baltiska, är undantagen som klarat sig bättre.

WHO skriver att nedstängningar och rörelsebegränsningar kan minska spridningen genom att minska kontakt mellan människor. Men de slår samtidigt fast att detta kan ha negativa effekter på människor och samhällen när det sociala och ekonomiska livet stannar upp.

Efter utbrottet av den brittiska mutationen av coronaviruset i Norge stängde Sverige gränsen för inresande från Norge, och UD avråder från icke-nödvändiga resor till landet. Det känns väldigt drastiskt, och mer som en hämnd eftersom danskar och norrmän redan förra året införde restriktioner för svenska resenärer.

Tester, smittspårning och karantän är mer civiliserade, långsiktiga, riktade åtgärder som gör mindre skada än att stänga gränser, näringsstopp och utegångsförbud. Artiga avstånd, fortsatt handhygien och japansk bugning istället för att skaka hand är andra långsiktiga åtgärder.

När vaccinationerna ökar kommer färre att bli svårt sjuka, och förhoppningsvis minskar smittspridningen. Men vaccinet kommer inte utrota viruset. Vi lär oss bara leva med Covid och dess varianter.