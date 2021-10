MP är ett ekonomisk-politiskt extremistparti

Låna 100 miljarder kronor per år för löpande utgifter. Så ser Miljöpartiets nya politik ut. Under den pågående kongressen ska en ny ”Klimatfärdplan” antas, ett dokument som beseglar partiets nya vänsterinriktning.

SPRÅKRÖR. Per Bolund och Märta Stenevi leder ett parti som med helgens kongress går tydligt vänsterut, med höjda bidrag, höjda skatter, höjd statsskuld. Och mindre frihet för medborgare och företag.

De 100 miljarderna ska visserligen gå till klimatinvesteringar och läggas utanför ordinarie budget, men språkröret Märta Stenevi sa på en presskonferens på fredagen att den summan gör att det blir ”lägre kostnader i statens driftsbudget”, vilket i sin tur skapar ett utrymme för kraftigt höjda bidrag till hushållen. Socialdemokraterna är därmed i koalition med ett parti som ska låna till ett belopp motsvarande hela sjukförsäkringen, år efter år.

Inför valet 2010 hade S-ledaren Mona Sahlin ett absolut villkor för att Vänsterpartiet skulle få vara med i det rödgröna samarbetet: lämna överbudspolitiken och omfamna det finanspolitiska ramverket. I dag är det Miljöpartiet som har övertagit det lättsinne som Vänsterpartiet tvingades överge för elva år sedan. På Miljöpartiets språk heter det nu att man måste ”tidigarelägga översynen av det finanspolitiska ramverket”. Alltså öppna dammluckorna.

Man måste fråga sig hur Socialdemokraterna kan samarbeta med detta parti. Miljöpartiets nya politik innebär kraftiga bidragshöjningar – försörjningsstöd, barnbidrag och bostadsbidrag – för att göra klimatpolitiken mer ”rättvis”. Garantipension ska ges även till den som har haft sitt arbetsliv utomlands. Förtidspensionen ska höjas. Och när Miljöpartiet ska knäcka ägg till sin omelett är det företagare och kapitalägare som ska betala. Höjd entreprenörsskatt, öka progressiviteten på både inkomstskatt och kapitalskatt.

I den senaste partiledardebatten i SVT fick deltagarna svara på frågan om man kan tänka sig inskränkningar av fri- och rättigheter för klimatets skull på ett likartat sätt som under coronapandemin. Den enda som räckte upp handen var Miljöpartiets Per Bolund. När man läser förslaget till klimatfärdplan förstår man att hans svar i debatten inte berodde på att han hade missförstått frågan. Tvärtom, i klimatfärdplanen är just pandemin en inspirationskälla, med de utsläppsminskningar som då skedde.

Partiet beklagar också att det byggs så mycket nya bostäder. Delningslösningar och omvandling av kontorslokaler ska i stället lösa bostadsbristen. En skattereform ska genomföras för att befintliga bostadsytor ska utnyttjas bättre, med andra ord högre boendeskatter.

Miljöpartiet vet vad människor mår bäst av. Det gröna samhället är inte bara nödvändigt, det är också något att längta efter, som det står. Ordet frihet nämns flitigt, men begränsningar av människors rörelseutrymme är ännu vanligare i Miljöpartiets texter.

I klimatfärdplanen visar Miljöpartiet att dess klimatpolitik inte handlar om att hitta tekniska lösningar. Partiets framtidsdrömmar bygger på civilisationskritik. Samhället går för fort. Vi måste få det att sakta ned! Självändamålet att klimatåtgärder måste vara kännbara får aldrig äventyras. Följaktligen får koldioxidlagring användas, men aldrig för att kompensera en fortsatt utsläppskälla.

Vilken roll basindustrin bör ha i Miljöpartiets samhälle fick man en bild av på språkrörens pressträff, då kongressen inleddes. De två påpekade att man inte måste vara perfekt för att stödja Miljöpartiet. Man kan ha en gammal dieselbil men vilja byta ut den och därmed vara välkommen till partiet. Man kan också arbeta inom gruvnäringen eller petroleumindustrin men egentligen sträva därifrån, och då är man också välkommen, enligt Per Bo-lund. Gruvnäringen är alltså bannlyst av Miljöpartiet. Men var ska malmen till det fossilfria stålet hämtas? Eller metallerna till elbilarnas batterier?

Liknande frågor måste ställas om förslaget att förbjuda försäljning av nya bensin- och dieselbilar redan om tre år. Miljöpartisterna kan förstås ha detta krav men borde vara ärliga med att en så snabb regeländring skulle innebära en omedelbar nedläggning av Volvofabriker. Miljöpartiet skriver också att den sista droppen fossilt drivmedel ska säljas senast 2030. Redan gällande miljötillstånd ska kunna omprövas om verksamheterna har stor påverkan på klimatet. Miljöpartiet blir i och med helgens kongress ett vänsterparti. Faktiskt mest vänster i svensk politik.

Vänsterpartiet De Gröna, revolutionärerna.