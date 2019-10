Motargumenten är starkaste argumentet för brexitavtalet

Sedan dess har det mer eller mindre gått i ett. IRA har försökt spränga Margaret Thatcher i luften i Brighton, pundet har kraschat, Dianas död har försatt monarkin i djup kris, brittiska styrkor har intagit Afghanistan och Irak och finanskrisen har kortslutit Londons affärskvarter.

Men inte sedan Falklandskriget har läget ansetts så allvarligt att parlamentet kallats in till en extra sittning. Förrän under lördagen. Då tar 639 ledamöter från nio partier i underhuset ställning till Boris Johnsons EU-avtal. Därmed bestämmer de i praktiken om Storbritannien ska sätta punkt för landets mest uppslitande period sedan andra världskriget och i stället se framtiden an.

Avtalet som Johnson förhandlat fram ser ut som följer: Storbritannien bildar en ny, egen tullunion. Nordirland ingår formellt i den. I praktiken kommer dock Nordirland även i fortsättningen att ingå i EU:s tullunion, inte den brittiska. Det innebär att varor som skeppas mellan Nordirland och övriga Storbritannien kontrolleras i brittiska hamnar. Nordirland ska också ingå i EU:s inre marknad, vilket innebär att EU:s regler för bland annat livsmedel och momssatser fortsätter gälla där.

Syftet är att undvika gränskontroller mellan Irland och Nordirland, eftersom även knappt märkbara sådana riskerar att sprängas i luften, utlösa en våldsspiral och äventyra den ännu rätt unga freden.