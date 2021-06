Mittens rike faller

Hon kommer att säga mycket annat också, som klimatet eller en human flyktingpolitik men det långa engagemanget i hennes parti är jämlikhet. Hennes parti har genom decennierna slagits för sociala rättigheter, en likvärdig skola för alla, rimliga pensioner för alla, rimliga hyror för alla och anställningstrygghet på jobbet för alla.

Fråga sedan en valfri högerpolitiker i ett europeiskt land vad hon kämpar för och hon kommer att säga frihet. Hon kommer också att säga mycket annat, som vikten av en stark polis och ett starkt försvar, men det långa svaret i hennes parti är frihet att förfoga över sina egna pengar, sitt eget ägande, sitt eget liv.

Denna frihetliga kamp betyder inte att högern är emot jämlikhet, och kampen för jämlikhet behöver inte betyda att vänstern är emot frihet. Men när dessa båda värden krockar tenderar vänstern att välja jämlikhet och högern att välja frihet. Och krockar gör de ganska ofta. Faktum är att det är svårt att i en och samma reform uppnå både jämlikhet och frihet.

Friheten att välja skola är till exempel helt klart ett hot mot jämlikheten i skolan. Båda värdena är godartade, men du måste välja mellan den enskilda elevens frihet att välja något bättre och jämlikheten mellan eleverna på olika skolor.

Ett samhälle som hela tiden successivt höjer skatten för att bygga ett mer jämlikt samhälle blir till slut ett samhälle med minskad frihet för den enskilde. Du måste välja väg.

Men att välja är svårt och många tycker därtill att valet är falskt. Därför uppstår hela tiden politiska impulser som vill upphäva valet mellan vänster och höger. Man pekar gärna rakt fram. Om man går rakt fram i stället för till vänster eller höger kommer man till Mittens rike där konflikterna är borta, fåren betar bredvid lejonen och alla tänker förnuftigt och håller sig till avtal.

Man ska inte diskvalificera Mittens rike helt och hållet. Här kan man stifta lag om många frågor. Bredband i hela landet, tjälsäkrade vägar, förbud mot mikroplaster i kosmetika och slopat bygglov för gårdskaféer behöver inte en konfrontation mellan höger och vänster för att man ska hitta ett avgörande. En vänsterregering eller högerregering hanterar varje dag frågor som präglas av ett stillsamt förnuftigt samtal.

Men i frågor där det bränner till och där det finns konflikt uppstår högern och vänstern. Man måste välja, vilket i förlängningen är garanten för att också väljarna har ett val vad gäller inriktningen på politiken. Ett val i ett Mittens rike där höger och vänster inte finns är inget val. Mittens rike kan därför lätt få ett auktoritärt drag och bli outhärdligt klaustrofobiskt, särskilt när höger- och vänsteralternativen utmålas som hot mot demokratin som när som helst kan storma riksdagen.

De två röda linjer som Jonas Sjöstedt drog upp inför regeringsbildningen i januari 2019 handlar om typiska höger-vänsterfrågor, ska arbetsgivaren ha större frihet att avskeda och ska det råda fri hyressättning vid nybyggnation? I dessa frågor faller Mittens rike samman. Det finns en högerlösning (ja) och en vänsterlösning (nej) men ingen mittenlösning. Man måste välja.

Nooshi Dadgostar väljer vänster och drar undan sitt stöd för Löfven, som sagt att han väljer höger. Det står i grundlagen för Mittens rike, januariavtalet. Sådant kan inte ens den förslagne justitieministern vifta bort och inte hänskjuta till förhandlingar under hot mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna, vilket Dadgostar genomskådade på söndagen. Detta är den konkreta orsaken till att Sverige står vid randen till regeringskris.

Men Dadgostar gör något mer. Om man lyssnar noga på henne, vilket det finns skäl att göra nu, handlar hennes förlorade förtroende för regeringen om något djupare. Hon säger att fursten i Mittens rike har byggt sig ett luftslott, fyllt av lögner, bröd och skådespel och falska hovnarrar som ger diktat som väljarna inte har efterfrågat och som inte har stöd i Riksdagen. Hon har fått nog av bedräglighet och ministerharm och socialdemokrater som säger sig vilja hyperprivatisera arbetsförmedlingen, avskaffa LAS och hyresregleringen och andra förslag de rasat mot i val efter val efter val. Hon efterlyser en större ärlighet. Och i detta påpekande får hon stöd av hela oppositionen.

Hur det än går i den akuta regeringskrisen är innebörden att Mittens rike nu har fallit samman. Om Löfven sitter kvar eller återkommer efter en ny regeringsbildning gör han det med ett tydligare vänstermandat eftersom V måste vara en del av regeringsunderlaget. Dadgostar vinner över Lööf.

Vänsterpartiet är sedan 1990-talet ett fullt ut integrerat parti i Riksdagen och en tydlig part i vänsterblocket. Efter tio års vånda har SD blivit detsamma men i högerblocket. Dessa två partier hotar inte demokratin utan är en del av det svenska folkstyret. Idén att isolera nära en tredjedel av väljarna med argumentet att deras partier är extremer övertygar inte. Det gränsar till folkförakt.

Någon gång under dessa dagar eller under det kommande året måste även C välja. L har redan flytt Mittens rike och försöker hitta tillbaka hem. Endast C står kvar i förnekelse av att deras politiska projekt är borta.