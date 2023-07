Misstron det största hotet mot klimatet

”There is nothing to fear but fear itself.” Franklin D Roosevelts invigningstal som president 1933 blev historiskt. I USA rådde depression, torrkatastrof på prärien och djup nöd. Människor var rädda och uppgivna, till och med skräckslagna, för sin försörjning och framtid. För att få ordning på ekonomin krävdes att de återfick förtroendet för framtiden. Roosevelt erbjöd hopp.