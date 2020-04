Minister utan insikt om marknad och företag

Per Bolund har tidigare visat att han inte förstår hur marknadsekonomin fungerar. I slutet av mars läxade han upp Sveriges största bolag och viktigaste exportör AB Volvo. Han talade om att bolaget ”inte tar sitt ansvar”. Han antydde att Volvo inte har skött sig. Han förolämpade inte bara bolagets ledning, om det nu var vad han ville, utan också alla tiotusentals medarbetare som i flera veckor stått utan sysselsättning på grund av coronakrisen.

Per Bolund visade med sitt uttalande om bristande ansvar att han inte har förstått att det är Volvo, som världsledande företag och motor i svensk ekonomi, som har gjort vårt land rikt.

Men har inte Per Bolund en poäng? Måste inte företag ha en god soliditet för att kunna expandera, investera, klara svängningar? Jo, säkerligen. Och de som inte är tillräckligt solida riskerar att inte klara en nedgång. I normala tider märks detta med att företag slås ut eller kanske inte har något annat val än att bli uppköpta. Företag på obestånd försätts i rekonstruktion eller konkurs. Det sker på marknadsekonomins villkor.

Kan Emil Källström (C) finna sig i sådana här uttalanden från sin samarbetspartner? Kan Mats Persson (L) tolerera en så företagsskeptisk finansmarknadsminister? Och hur kunde deras partier släppa fram Stefan Löfvens regering i utbyte mot en arbetsplan men utan kontroll över hur regeringen sätts samman? Om så bara ett av deras partier hade krävt ministerposter hade det säkerligen varit en politiker från ett gammalt alliansparti som satt på Per Bolunds post.

Nu förvånas Per Bolund av att företag inte har buffertar för att klara en nästan total nedstängning.

Det finns ett kapitalkrav för att bilda aktiebolag. Det har Per Bolunds regering satt ned från 50.000 kronor till 25.000. Varför agerade han inte för att i stället höja det till 100.000 kronor som det var för ett antal år sedan? Eller mer?

Man kan fundera på om Per Bolunds uttalanden är olycksfall i arbetet eller uttryck för en attityd. Eller i värsta fall en för ändamålet vald strategi. Men Per Bolund har i så fall hittat fel populism. Sverige översköljs just nu av en företagsvänlig opinion. Folk runt om i Sverige ser hur illa skadat näringslivet är. Sociala medier fylls av uppmaningar att gynna den lokala krogen. Företag som snabbt anpassar sin produktion till den nya verkligheten hyllas. Många har redan förlorat sitt jobb och delar sitt öde med sin arbetsgivare och vill inget hellre än att företaget ska komma på fötter.

Det är mycket olyckligt att Sverige i den värsta ekonomiska krisen sedan depressionen har en finansmarknadsminister med en så djup oförståelse för företagande.