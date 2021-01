Merkel har rätt om Kina

Formen kan te sig blygsam. Efter sju års förhandlingar har EU och Kina kommit överens om ett handelsavtal som ytterligare öppnar den kinesiska marknaden för europeiska företag. Fler branscher som elbilar, sjukvård, fastigheter, flyg, reklam och sjöfart får friare regler. Det tidigare kravet på att europeiska företag i Kina ska ha kinesiska samarbetspartners försvinner delvis.

Avtalet kommer att gynna europeiska företag och är en framgång för EU som länge klagat på att de kinesiska villkoren gör marknaden ojämlik. I takt med att Kina har vuxit till att bli den näst största exportmarknaden efter USA, och den största för vissa, har de kinesiska reglerna förvridit marknaden. Nu blir spelplanen jämnare och förhoppningen är att avtalet ska vara inledningen på en process mot ett riktigt frihandelsavtal.

Dramatiken syntes direkt i de amerikanska reaktionerna. Viktiga amerikanska röster kallade avtalet ett svek. Att EU och Tyskland inte inväntade Bidens administration och inte heller konsulterade Bidens team utan i stället påskyndade avtalet med Kina uppfattas som en tydlig signal om att EU inte kommer att ställa upp på USA:s ekonomiska krigföring mot Kina.

Det är möjligen ett dåligt besked för de transatlantiska relationerna, men ett välkommet besked för resten av världen.

Den största effekten av Covid 19 sägs ibland vara att den ekonomiska och tekniska utvecklingen har hamnat i snabbspolningsläge. Epidemin har inte ändrat så mycket men förstärkt redan existerande trender. Processer som tidigare hade tagit tio år hände direkt under 2020. Företag, undervisning, handel, sjukvård, underhållning, administration och politik upptäckte snabbt att stora delar av verksamheten kan skötas digitalt. Tillverkningsindustrin robotiserades ännu mer. Och Kina blev ännu rikare och ännu mäktigare. Både EU och USA hade minustillväxt 2020. Kinas tillväxttakt under 2020 väntas hamna på plus 2 till 3 procent. Och under 2021 på 7 procent. När EU och USA pratade om tillbakarullad globalisering och avbrutna värdekedjor slöt Kina världens hittills största frihandelsavtal med 15 asiatiska tillväxtekonomier som tillsammans hyser en tredjedel av världens befolkning.

Att nu försöka isolera Kina är ekonomisk och politisk dårskap, därtill militärt farligt då situationen i Sydkinesiska sjön innebär dagliga risker för konfrontationer mellan amerikanska och kinesiska fartyg. Kina bygger baser och gömmer sina ubåtar mellan öarnas djupgravar och hävdar att området är deras. USA hävdar sin rätt till internationellt vatten.

Den politiska utvecklingen i Kina har gått åt fel håll under de senaste åren. Övergreppen i Hongkong, mot mänskliga rättigheter i det egna landet och mot muslimska folkgrupper i västra Kina har skrämt den fria världen. Maktspråk från representanter som den kinesiska ambassadören i Stockholm har vänt en tidigare ganska positiv svensk inställning till Kina till dess raka motsats.

Den negativa utvecklingen har tagits som bevis för att handel, marknadsekonomi och växande välstånd inte i sig leder till politisk frihet. Detta har i sin tur fått viktiga liberala institutioner i väst att tvivla på sina egna dogmer och i stället förespråka minskade eller helt avbrutna kontakter med auktoritära regimer. Isoleringsliberalismen har gått längst i USA, men även i Sverige hör man liberala företrädare som i praktiken föreslår en uppdelning av världsekonomin och till och med av internet.

Mot denna hållning ställs nu en europeisk regelbaserad självständig frihandelslinje. Tysklands och Angela Merkels personliga engagemang för att förstärka relationen med Kina är tydlig. Hon ogillar skarpt den alltmer svartvita värld som särskilt amerikanska intressen målar upp och vars framtid endast innehåller konflikter.

Istället tar hon i hög grad fasta på sitt eget lands historiska erfarenhet av att långsamt men säkert med hjälp av gemensamma regler bygga en ekonomisk framtid med forna fiender och så småningom konsolidera demokratin på hela den europeiska kontinenten. Det är en tysk succé som innebär att tysk styrka för första gången inte uppfattas som ett hot av grannarna.

Tyskland tycks se EU:s roll i världen på samma sätt. I ett för demokratin utsatt läge kan Europa verka för en regelbaserad världsordning som bit för bit bygger ömsesidiga beroenden, förtroenden och fred. Att Kina bistod med att rädda euron under finanskrisen var ett styrkebesked för en sådan världsordning, inte ett tecken på svaghet, liksom att Huawei vill vara med och bygga framtidens internet eller att Geely gör Göteborg till en utvecklingshub för elbilar. Den politiska inriktningen i Kina är inte given, inte heller i USA. Europa måste stå upp för sina intressen och sin modell.

Den svenska regeringen har via utrikeshandelsministern Anna Hallberg välkomnat avtalet mellan EU och Kina. Hon bör få stöd av oppositionen när amerikanerna vaknar till liv efter helgerna och de djupa lågtrycken över Nordatlanten drar in.