Marknaderna har redan prissatt Brexit

Överläggningarna om Brexit går inför EU-toppmötet in i sitt slutskede. Tyskarna och fransmännen är inte nöjda, de tror att det krävs ytterligare två månader för att bli överens. Men Boris Johnson verkar ha siktet inställt på att kunna presentera ett förslag för det brittiska parlamentet att rösta om på lördag, eftersom han kallat in det då.

EU har sett det som ett trumfkort att ha en deadline 31/10, men eftersom Boris Johnson signalerat att han accepterar en hård Brexit har hotet urholkats. Dessutom har marknaderna på många sätt redan prisat in Brexit. Investeringar i kommersiella fastigheter i centrala London har halverats under årets första nio månader. Priserna på bostäder i området har fallit med 32 procent under de första sex månaderna. Stora företag har flyttat sina huvudkontor, som Bank of America, Citigroup och Morgan Stanley, Sony, Panasonic och även EU:s läkemedelsmyndighet. En tredjedel av bilproducenterna har dragit ned sin verksamhet i landet.

BNP föll under andra kvartalet med 0,9 procent jämfört med första. Exporten faller. Enligt Institute for Fiscal studies ligger tillväxten på grund av Brexit 2,5-3 procent under sin potential. Pundets har fallit mot dollarn sedan brexitomröstningen 2016 men nådde sin lägsta nivå 2017. Antalet noteringar på Londonbörsen har halverats i år jämfört med 2018. Men det är svårt att isolera brexits effekt på börsutvecklingen i en tid när kurserna dämpas av en mix av handelskonflikter, Mellanöstern och allmän konjunkturnedgång. Man kan dock säga att USA-börserna bryr sig betydligt mindre än de europeiska om hur Brexit utvecklas.

Många praktiska konsekvenser av ett avtalslöst utträde går att hantera och är förberedda. De finansiella marknaderna ska hållas i gång. Flygtrafiken och järnvägen under kanalen kommer att fortsätta fungera. Den svåraste knuten är Nordirland. Fel hanterad kan frågan om var tull-gränsen ska gå utlösa nya konflikter där. Utmaningen för Boris Johnsson är att även om han lämnar Bryssel med ett avtal måste han få parlamentet att rösta för det. Labour har allt att förlora på att låta Tories få äran för ett ordnat Brexit. Och underhuset har drivit igenom en lag som kräver förlängning till början av 2020 om inte en uppgörelse eller ett utträde utan avtal dessförinnan har godkänts. Men känslan blir allt starkare att Boris Johnson reder ut detta.