Marknaden visar vägen till en värld med covid

VÄGVISARE. Efter den initiala ovissheten och paniken kom insikten på de finansiella marknaderna att världen inte går under den här gången heller.

Det är lätt att (åter) gripas av oro och en känsla av uppgivenhet efter den senaste tidens alltmer alarmerande rubriker om den rekordsnabba spridningen av corona, inte minst den senaste varianten omikron. I stora delar av Sverige ökar antalet bekräftade fall av covid-19 kraftigt, i vissa regioner handlar det om fördubbling bara under de senaste veckorna. Stockholm är uppe i omkring 10.000 bekräftade fall per vecka och regionen ser inga tecken på att spridningen är på väg att avta.

Restriktionerna, som många hoppats var på väg bort, är på väg tillbaka igen. Restaurangerna som under euforiska former fick återgå till normalläge så sent som i september har åter fått se nya restriktioner införas. Arrangemang inomhus har begränsats. På onsdagen kom uppgifter om att Folkhälsomyndigheten ska få ta beslut om användande av vaccinationsbevis på bland annat serveringsställen, inom fritids- och kulturverksamhet och långväga kollektivtrafik.

WHO har varnat för att kombinationen av delta och omikron orsakat en ”tsunami” av fall. I USA sprider sig viruset snabbt - en miljon nya fall har bekräftats på ett dygn, ett nytt rekord. Virusets härjningar får förstås effekter. Världens länder försöker med varierande restriktioner i olika omfattning bekämpa spridningen - Nederländerna tillhör dem som gått längst och i princip håller stängt fram till mitten av januari.

Det är naturligtvis allvarligt att människor blir svårt sjuka och i värsta fall avlider (även om sannolikheten för att hamna på sjukhus efter att ha fått omikron är 40 till 70 procent lägre än för tidigare varianter). Men det går att få ett annat perspektiv på covid om man tittar på börsen.

Självklart är omikron en källa till nervositet även för de finansiella marknaderna. Sedan våren 2020 har viruset vid upprepade tillfällen kullkastat prognoser och spridit oro om huruvida människor kommer att handla, jobba eller resa. Varje ny variant av viruset har medfört nya krav och rekommendationer som rör till det i analytikernas excelark.

Mycket är fortfarande ovisst med omikron, bland annat hur vaccinet biter på denna variant, men man kan konstatera att börsens reaktion är mindre kraftfull än vad som kan väntas utifrån samhällets åtgärder som restriktioner och nedstängningar, och den följer ett mönster.

Varje nytt utbrott av covid har skapat volatilitet på marknaderna - primärutbrottet i februari 2020 orsakade börsfall som en månad senare summerade till 35 procent i Stockholm. Men efter den initiala oron har kraftfulla återhämtningar skett. Redan i mitten av september 2020 var börsfallet i Stockholm upphämtat och därefter har världens aktiemarknader, särskilt Stockholmsbörsen, fortsatt upp.

Börsens snabba återhämtning har goda skäl. Centralbanker och stater världen över har med generös finans- och penningpolitik hållit hushåll och företag under armarna. Framsteg med vacciner och andra behandlingar har hjälpt till att dämpa oron och har bidragit till att hålla fokus på ekonomisk återhämtning och tillväxt, även när antalet covidfall åter börjat stiga när nya smittvågor sköljt över världen. När de nya varianterna kommer är terrängen inte okänd längre. Man kan på goda grunder anta att samhällen, sjukvård och ekonomier kan covid nu.

Börsen har visat sig vara en bra en barometer för hur världens ekonomier hanterar pandemin. På sitt krassa sätt har den tagit fasta på det som kan driva bolagens vinster, som stimulanser, räntesänkningar, bättre produktivitet och nya affärsmöjligheter. Den har genom sina reaktioner visat att världen blivit allt bättre på att hantera viruset: efter den initiala ovissheten och paniken kom insikten att världen inte går under den här gången heller.

Börsens aktörer är inte immuna mot covid men de har en sällsynt förmåga att se klart. De tar in och processar samma data som politiker och andra beslutsfattare men drar andra, mindre alarmerande, slutsatser. Marknaden ger en välbehövlig anledning till optimism.