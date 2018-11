Marknaden kommer inte att rädda May

Den mest brännande frågan är nu om Spanien väljer att blockera skrivelsen (och utträdesavtalet) med hänvisning till landets framtida relation med Gibraltar, som man vill förhandla om med britterna på egen hand i stället för via EU.

Det 26-sidiga dokumentet är ganska luftigt, men omfångsrikt. Allt från handelsavtal till miljö- och konsumentskydd och samarbete mot gemensamma säkerhetshot täcks in.

Oppositionsledaren Jeremy Corbyn har avfärdat den nya avsiktsförklaringen som "det sämsta av alla världar" och omkring 80 av Theresa Mays egna parlamentsledamöter vidhåller att de kommer att rösta emot. En majoritet saknas alltså, vilket innebär att en hård brexit förblir troligare än ett utträde med Mays avtalsförslag som grund.

I Storbritannien förefaller allt fler nu sätta sitt hopp till marknaderna. Den bärande tanken är att potentiellt kraftiga marknadsreaktioner inför ett stundande utträde i mars ska få styvsinta lagstiftare att tänka om, ungefär som amerikanska kongressledamöter efter Lehman Brothers konkurs för tio år sedan.

Räkna inte med det. May förmår möjligen piska in de egna under sådana omständigheter, men leder alltjämt en minoritetsregering. Nordirländska stödpartiet DUP motsätter sig det nuvarande avtalsförslaget av mycket konkreta skäl och Jeremy Corbyn leder det mest marknadsfientliga Labourpartiet i modern tid. Att han skulle falla till föga på samma sätt amerikanska demokrater i kongressen 2008 är inte troligt.