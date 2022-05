Manual för maj månad

BORGEN. Magdalena Andersson och Ulf Kristersson bör ha en inre Natoallians under medlemskapsprocessen.

Senast 12 maj ska de svenska socialdemokraterna vara klara med sin inre Natoprocess. Den 13 maj ska riksdagens säkerhetspolitiska analys vara klar. Den 14 maj meddelar de finska socialdemokraterna sitt ställningstagande till ett finskt Natomedlemskap. Allt kan tidigareläggas.

Den 17 till 18 maj kommer Finlands president Sauli Niinistö för ett statsbesök till Stockholm. Enligt förhandsspekulationerna kan ett besked om en gemensam ansökan då redan ha lämnats och statsbesöket bli en symbolisk inramning av ett historiskt nytt steg i de finsksvenska relationerna.

Inför medlemskapsprocessen har olika bedömare som Säkerhetspolisen och Militära underrättelsetjänsten Must varnat för att Ryssland kan komma att försöka påverka och hota för att få de två nordiska länderna att ändra sig eller tveka. Senast i förra veckan sa Säkerhetspolisens chef att Ryssland kan använda många olika arenor för att påverka medier, opinion och beslutsfattare och att ”Sverige måste förhålla sig till” att Ryssland använder militära medel för att andra länder ska underkasta sig deras vilja.

Än så länge har Rysslands intresse för att påverka den svenska Natoprocessen inte varit särskilt uppenbar och om de har försökt har de inte varit särskilt lyckosamma. SD har svängt. S håller på att svänga. Till och med MP-företrädare kan ibland låta som Natoanhängare. Opinionen har svängt helt och hållet. Medierna, med några undantag som Aftonbladets kultursida, lämnar litet utrymme åt det ryska perspektivet. Prestigeprogrammen i SVT domineras av experter från Försvarshögskolan.

Det kan hända att man har blåst upp den ryska påverkansförmågan och att den är lika primitiv som den ryska krigsmakten visat sig vara. Eller så har den svenska offentligheten varit mycket motståndskraftig. Det kan också hända att Ryssland för länge sedan har intecknat ett svenskt och finskt Natomedlemskap och inte vill tappa ansiktet när optionerna nu faller ut. Förmodligen är det en kombination.

Men det betyder inte att Ryssland låter bli att försöka. Ett svensk-finskt Natomedlemskap är en geopolitisk rysk förlust, ett prejudikat för andra länder som vill in i Nato och den ryska regimen har visat sig vara gränslös i sina avsikter.

Men Sverige har också motmedel och det är dags att använda dem. Här är några åtgärder för att lättare ta oss igenom maj 2022.

•Slut en borgfred om Nato mellan S och M. De partierna äger frågan. Moderatledaren har tagit stort ansvar genom att tålmodigt under många år driva Natomedlemskapet och för att ha stabiliserat allt fler partier kring ett ja. S-ledaren har tagit ett stort ansvar i ett akut skede och visar efter en trevande inledning nu ledarskap i sitt parti. Andersson och Kristersson bör ha en inre Natoallians. Om det skulle gynna S i valet må det vara hänt. Det är mindre viktigt.

•Se upp med försök att misskreditera personer som är viktiga för processen. Värna legitimiteten hos beslutsfattare. Gräla inte på försvarsministern för att han nyss tyckte annorlunda. Han är viktig nu. Utmåla inte SD-ledningen som ryska lakejer. De är också viktiga nu och de bidrar till ett brett parlamentariskt stöd för Nato. Dra inte i gång onödiga bråk med exambassadörer, tidigare ministrar och opinionsbildare som har haft en annan syn på Nato, USA och Ryssland och som nu inser stundens allvar. Det är till exempel bara bra att Aftonbladets ledarsida nu har ändrat uppfattning om Nato.

•Avfärda inte Natokritiker som ryska inflytelseoperatörer. Det skapar en totalitär stämning. I en så stor fråga i en så stor förändring är det naturligt att det finns olika uppfattningar. Svensk ytterkantsvänster tycker illa om USA och relativiserar Ryssland helt på egen hand utan hjälp från Moskva. Men när beslutet är fattat bör i alla fall riksdagspartierna respektera den representativa demokratin.

•Beskriv Försvarsmaktens övningar i maj och juni som en sköld för den demokratiska processen. Det är ju precis vad en militär övning i grunden är. Sätt konkreta och betydelsebärande ord på det. Varje människa som ser ett stridsflyg i skyn kommer ändå att tänka på det kritiska läget. Den stora luftförsvarsövningen under andra halvan av maj tillsammans med Finland och den stora marina övningen Baltops i Östersjön med nästan alla Nato-länder i början av juni bör uttalat beskrivas som skydd för Natoprocessen. Finska och svenska stridsflyg tillsammans är ett gemensamt försvar för fred och frihet. Natofartyg i Karlskrona är kollektiv säkerhet. Amerikanska fregatter i Stockholm visar USA:s förpliktelser gentemot försvaret av Östersjöregionen. Säg inte att de är rutinbesök. Ingen uppfattar situationen som rutin.

•Var öppen med säkerhetsarrangemang eller till och med säkerhetsgarantier under medlemskapsprocessen. Under alliansfriheten vande vi oss vid att relationen med Nato och USA var hemlig. Nu är det tvärtom. Att avtäcka relationen lämnar mindre utrymme åt Ryssland att skapa missförstånd, osäkerhet och att hota.

•Öppna upp underrättelsetjänsten Must ytterligare. Försvarets veckovisa presskonferenser är ett föredömligt steg. Nästa steg är att göra som USA:s och Storbritanniens framgångsrika underrättelsetjänster har gjort under Ukrainakriget och använda sin öppenhet och kunskap offensivt. I en demokrati i ett så här kritiskt läge är allmänheten en lika viktig aktör som statsledningen. Must bör skapa en informationsslinga i allmänhetens tjänst och så långt man kan berätta vad man vet om den ryska sidan. Den traditionellt slutna stilen är förlegad.

•Om Säkerhetspolischefens antydningar blir verklighet och Ryssland i värsta fall tar till militära medel så är det vad det är. Riket går inte under. Sverige kan försvara sig. Som de factokandidat har vi ett utökat stöd utifrån. Ryssland är uppbunden i Ukraina. Svensk demokrati ska inte vika ned sig en tum för ryska militära maktmedel. Det vore att acceptera en plats i Rysslands buffertzon. Retoriken i Moskva - ständiga kärnvapenhot, krig mot ”nazismen”, krig mot väst - speglar en alltmer nordkoreansk mentalitet av underlägsenhet, isolering och paranoia. Regimen är farlig och tycks förbereda befolkningen på ett långt krig. Men väst är mycket starkare.

•Sist men inte minst, alla partiledningar, inte minst oppositionens, bör visa stort allvar just nu. I en europeisk säkerhetskris genomför 2020-talets svenska politiska ledare en historisk förändring och skapar ett säkerhetspolitiskt enat Norden. Vi kommer att få en annan och fördjupad relation med Norge, Danmark och Finland. Klyftan från andra världskriget är äntligen överbryggad. Som medlem i demokratiernas viktigaste säkerhetsorganisation blir Sveriges röst viktigare och klarare. Det är en stor sak.