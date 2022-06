Måndagen den 13 juni föddes Vänsteralliansen

Hon uttalade sina kodord: stabilitet, bra för Sverige, lutar åt mitten, bred överenskommelse, kompromiss.

Det är centerspråk, en helt egen språkform som uppkommit på Helgeandsholmen när C försöker beskriva sitt parallellsamhälle. Översatt till rikssvenska betyder det att all makt fortsatt utgår från socialdemokratin. Att Centerpartiet och Vänsterpartiet nu förhandlar inte bara den breda ekonomiska politiken utan specifikt den känsliga pensionsfrågan. Att Centerpartiet väljer Vänsterpartiet framför pensionsuppgörelsens grundprinciper. Och att C är med på det stora röstköpet i augusti.

Att överenskommelsen närmast är identisk med det från expertorgan hårt kritiserade Nooshi-tillägget är av mindre betydelse. Liksom att en så stor reform - 10 miljarder på årsbasis - självklart måste ha en mer seriös beredning än en helg i telefon med C:s ekonomiskpolitiske talesperson Martin Ådahl. Eller att Finansutskottet genast sa nej till upplägget, vilket gör att C:s kompromiss föll samma dag. Den osannolika vänsterröran är sig lik och har inget slut. Det viktiga var centerledarens lättnad.

Hon vet var hon har sina nya väljare. De lutar inte åt mitten. De lutar åt vänster. Mätning efter mätning visar att C tappar till S, att centerväljarna mycket hellre budgetförhandlar med V än med SD och att de föredrar en S-ledd regering framför en M-ledd.

Att det blev pensionerna som var katalysatorn är mer en slump. Någon gång måste teatern ta slut och C-ledningen tydligt kommunicera till sina nya vänsterväljare att de ingår i vänsteralliansen och är att lita på efter valet.

Det är ett viktigt besked till alla väljare. Centerpartiet gick långt ut till vänster för att komma överens med Dadgostar om pensionerna. Om vänsteralliansen vinner valet i september väntar nya kompromisser. Vänsterpartiet vill till exempel höja skatten med 100 miljarder. Arvs- och gåvoskatten ska tillbaka, liksom förmögenhetsskatt och fastighetsskatt. Bolagsskatten ska upp, höga inkomster ska beskattas hårdare, 3:12-reglerna ska skärpas, arbetsgivaravgifterna ska upp. ”Vi sitter nu och tar fram en ny ekonomisk politik”, sa Nooshi Dadgostar i måndagens Di.

Vänsterpartiets samhällsanalys har starkt stöd hos statsministern. Hon tycker på allvar att personer som lyckas som företagare och blir rika är ett samhällsproblem. Hon återkommer gång på gång till att Sveriges grundläggande problem är att klassklyftorna har ökat. Att reallönerna också har ökat och att LO-medlemmarna sedan 1993 stadigt har fått större inkomst gör detsamma. Faktiskt nästan allt är ändå de rikas fel. Att måndagsdygnet inleddes med en kraftig detonation i Jönköping, en bomb i Ale kommun, en skjutning i Malmö och en i Märsta är i i grund och botten också de rikas fel eftersom deras rikedomar ”skadar samhällsgemenskapen”. ”Det är dåligt för hela vårt land”. Vi måste höja kapitalskatterna, säger hon frankt i en DN-intervju i söndags.

Hon har starkt medhåll från Miljöpartiet som har antagit ett nytt ekonomiskpolitiskt program för att höja kapitalskatterna och höja bidragen i en grön lockdown som ska betvinga kapitalismen

Detta är den värdegemenskap som Centerpartiet nu väljer. Och värderingar spelar roll. Det har centerpartisterna rätt i. Annie Lööf måste kompromissa med vänsteralliansens idéer och ideologier, precis som hon nu har kompromissat om pensionen och om långsammare höjningar av försvarsanslagen.

Därmed väljer Lööf bort de nya svenska miljardärer som nu skapar ett historiskt friskt, vitalt och pluralistiskt riskkapital som bidrar till massor av jobb och framtida tillväxt. Hon kommer att tvingas kompromissa bort ännu fler arbetslinjer i sjukförsäkring och a-kassa, hon kommer att bidra till att försvaga incitament för utbildning, företagande och risk.

Hon kommer att kalla till presskonferens i riksdagen i oktober och tala om stabilitet, att det är bra för Sverige, lutar åt mitten, är en bred överenskommelse och kompromiss. Men svart på vitt och på vanlig svenska betyder det ännu en S-budget förhandlad med V och MP med höjda skatter och höjda bidrag.

Sverige behöver en helt annan ekonomisk politik och det bör de kvarvarande företagsvänliga C-sympatisörerna inse.