Attacken på Handels är missriktad aktivism

"Handels. Maktelitens skola" är en uppföljare till hans förra bok "Djursholm. Sveriges ledarsamhälle" och spinner vidare på hur privilegierade grupper skapas, utövar och behåller inflytande i samhället. Det är en viktig frågeställning, och boken om Djursholm har, trots sin anekdotiska karaktär, rönt stor uppmärksamhet och översatts till engelska "Leader Communities. The Consecration of Elites in Djursholm” (Columbia University Press, 2017).

HHS utbildningar är instrumentella, och professuren i den nya kursen Retail Management, som betalas av Ica, är ett uttryck för handelns och tjänstesamhällets ökade betydelse för ekonomin. Holmqvist förespråkar i stället samhällsvetenskap på schemat. Men den kritiken kan riktas mot hela den svenska högre utbildningen, som alltid varit specialiserad. Här skiljer vi oss från den anglosaxiska traditionen, där humaniora blandas in i alla utbildningar. Det är dock en debatt som går bortom HHS.

Mikael Holmqvist kritiserar det faktum att man inte tar in fler än 300 elever per år. Det skapar en exklusivitet. Och visst sker ett urval, men i grunden är det inte mer exkluderande än andra betygsbaserade antagningar. Alla kommer inte in. HHS har också valt att bara ta in 5 procent på högskoleprovet, mot statliga utbildningars 30 procent. Skälen är bland annat att omfattande fusk på högskoleproven gör dem mindre tillförlitliga, samt att den kvoten studenter får sämre studieresultat på utbildningen och hoppar av i större utsträckning än andra. HHS har i stället valt att kvotera in runt 20 procent sökande med särskilda meriter eller "alternativ antagningsprocess" för att bredda rekryteringen.