Lööfs kravlista bör öppna för ja till Moderaterna

Inom Liberalerna pågår striden mer eller mindre öppet om vilken väg partiet ska välja. Enligt uppgifter till Expressen kan en strategi i partiet vara att vänta in hur Centerpartiet agerar och därefter ta ställning för egen del. Logiken skulle i så fall kunna vara att partiet inte behöver ta ansvar för ett sidbyte, antingen genom att följa med C över blockgränsen eller genom att inte göra det. Liberalerna med sina blott 20 mandat räcker inte för att tillsammans med rödgröna mandat släppa fram Löfven. Centerpartiet med sina 31 mandat ger däremot en majoritet med 175 mandat.

Ulf Kristersson har under hela regeringsbildningsprocessen betonat att han vill föra alliansens politik. Han har gått längre än så, och erbjudit slopad värnskatt (något som M blockerade under de åtta regeringsåren). Tanken bakom att betona alliansen var givetvis att göra valet lättare för C och L. Ulf Kristersson erbjuder helt enkelt den ekonomiska politik som C och L har gått till val på.

Paradoxalt kan denna strategi ha gjort det svårare för C och L, som ju envist hävdat att en alliansregering skulle bli beroende av SD. Genom att alliansbegreppet betonats blir C och L inkluderade i detta befarade SD-beroende.