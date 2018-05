Löfven staplar ohederligheter om vinster i välfärden

Deras rekommendation var att släppa tanken på vinstförbud och i stället ställa skarpa kvalitetskrav på såväl kommunala som privata utförare i vård, skola och omsorg.

De riktade viss självkritik mot att Socialdemokraterna nedprioriterat kvalitetsdebatten och varnade tydligt för vinstförbudslinjen. "Vi ska inte reglera vad pengar inte ska användas till", sa Ylva Johansson. Kongressen gick på deras linje.

Inför valet 2014 höll den nye partiledaren Löfven fast vid sin uppfattning. Han var mycket tydlig med att vinst självfallet inte ska förbjudas. "Det är omöjligt. Det låter sig inte göras", sa han i partiledardebatten. Han och hans parti var ett skydd mot socialiseringspolitiken hos Vänsterpartiet.

Samma parti tvingade honom efter valet att lägga ett förslag om vinstförbud, annars skulle V:s stöd för S-MP:s budget utebli. Stefan Löfven glömde bort vad han hade lovat, accepterade V:s stöd och krav och utarbetade via Repaluu-utredningen ett vinstförbud som uppfyller Jonas Sjöstedts villkor. Dock är han mycket medveten om att förslaget inte går igenom i riksdagen, varför det hela från början till slut är en teaterföreställning.