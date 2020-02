Ljuset efter skilsmässan

Ta till exempel de två sakfrågestrider som M nu tagit med stöd av Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, nej till att återintroducera ett lotssystem på Arbetsförmedlingen och nej till det så kallade ingångsavdraget, båda hjärtefrågor för C. Centerpartiet misslyckades med att få igenom båda dessa förslag i allianssamarbetet inför förra valet eftersom Moderaterna absolut inte ville, men lyckades med S efter valet. Det finns inget ”nykonservativt” i M:s hållning och det är knappast någon renlärig liberalism att sänka löneskatter för vissa grupper eller reformera myndigheter mot bättre vetande. Dynamiken styrs av att M kan agera utan C.

En annan fråga där Centerpartiets sorti spelar stor roll är kärnkraften. Kompromissandet med C blev ett slags halvhalt för avveckling men inte så mycket mer. Nu har vi äntligen efter mer än 40 år en riksdagsmajoritet i vardande som kan samla sig kring en utvecklingslinje för kärnkraft. M, KD, SD och L (om de finns kvar efter nästa val) kan tänka fritt. Nykonservatism? Nej, men en utvecklingsoptimistisk och rationell syn på teknik. Sol och vind är utmärkta energislag, men en fossilfri kraftkälla som fungerar dag och natt, vinter och sommar, bör ingen klimatansvarig politiker tacka nej till.

Migrationens olika aspekter är också ett område där borgerligheten nu kan utvecklas utan C. Moderaterna reste den så kallade volymfrågan redan 2011, vilket snabbt blev ett tabu-område inom alliansen. Nu reformerar M sin migrationspolitik och rättar till uppenbara brister i arbetskraftsinvandringen. C står kvar på ungefär samma punkt som tidigare, vilket i stället har blivit Socialdemokraternas huvudvärk. Utvecklingen av friskolepolitiken är ett annat exempel där alla allianspartier utom C var beredda att göra en revision.

Och så synen på SD, den nya vattendelaren, där Moderaterna nu slipper Centerpartiets låsningar och högstämda nej och kan fritt samla krafter i riksdagen som vill ungefär samma sak.

Centerpartiet har historiskt tillfört det borgerliga samarbetet en folklig bredd. Men det har också skapat låsningar alltsedan Fälldin gjorde sitt parti till en del av den antimodernistiska rörelse som svepte över västvärlden på 1970-talet. Partiet har sedan dess varit specialist på de olika feberfrossor som återkommande drabbar Sverige. Nej till kärnkraft, nej till Öresundsbron, nej till FRA och nu på sistone en säregen liberalism som präglas av konvertitens fanatism och behov av tydliga fiendebilder. Det mer jordnära arvet från bondetiden har tyvärr förtvinat till vanan att förhandla fram undantag, förr dieselskatter, nu allt möjligt som vissa glesbygdskommuner och olika sociala grupper. Centerpartiets liberala inslag är speciella och väsensskilda från den traditionella svenska socialliberalismen. C är mycket mer revolutionärt och vill omstöpa samhället i grunden. Eller som en av partiets inre demoner utropade under flyktingkrisen: ”Kan Nigeria så kan vi”, (det vill säga ha 200 miljoner invånare.)