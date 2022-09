Ljusår mellan alternativens maktagendor

Men denna motsvarighet till George HW Bushs klassiska vallöfte ”Read my lips, no new taxes” kommer att gå samma öde till mötes. Skatter kommer att höjas.

Om Magdalena Andersson vinner valet och center-vänster-konstellationen ska styra finns en uppenbar risk att nya kapitalskatter införs. Socialdemokraterna pendlar mellan två sorts skattebudskap: Det ena är att nya skatter behövs, men att bara de rika ska betala. Det andra att ”vanligt folk” inte ska behöva vara oroliga för sin egen skattesituation, fastighetsskatten ska exempelvis inte återinföras. Men budskapen är oförenliga. Höjda kapitalskatter drabbar också vanligt folk.

Magdalena Andersson har återkommande talat om behovet av höjda kapitalskatter. Hon har utlovat att en ”beredskapsskatt” ska införas. Och ett antal skatteinitiativ har redan tagits, även om Socialdemokraterna inte säger något om det just nu när det är valrörelse.

Bland dessa finns en utredning som regeringen tillsatte strax före sommaren om en ny ”exitskatt”, eller med regeringens ord: ”ett system för en effektiv kapitalbeskattning vid utflyttning.” Exitskatten syftade till att beskatta upparbetad vinst i företag när ägare flyttar utomlands, och den skulle slå till vid generationsskiften i familjeföretag där något barn råkar bo utomlands. Den fick skrotas efter förödande kritik, endast 4 av 91 remissinstanser tillstyrkte förslaget.

Skärpta 3:12-regler stoppades för fem år sedan efter hot från oppositionen om misstroende mot ministrar. I maj tillsatte regeringen en ny utredning om saken, där det ingår att överväga en höjd skattesats. Magdalena Andersson nämnde just denna skatt när hon pressades i SVT:s utfrågning om vilka skatter som skulle kunna höjas.

En tredje utredning handlar om att inrätta ett förmögenhetsregister i Sverige. Det ska ske för att kunna ta fram officiell statistik över hushållens tillgångar och skulder samt att uppgifter på individnivå ska kunna göras tillgängliga för analys, forskning och utvärdering. Det kan låta harmlöst, men måste sättas i relation till varför förmögenhetsregistret avskaffades av alliansregeringen. Det togs bort när förmögenhetsskatten avskaffades. Bakgrunden var att det inte skulle vara så lätt att återinföra förmögenhetsskatten.

Därför är utredningen om registret illavarslande. Regeringen beslutade dessutom före sommaren att skjuta upp utredningens deadline till oktober. Om Socialdemokraterna vill tala tyst om sina exakta skatteplaner i valrörelsen är detta uppskjutande logiskt. En ny förmögenhetsskatt är inte utesluten. Socialdemokraterna vägrade, som enda parti, att svara på Dagens industris enkät om vilka skatter som bör höjas eller sänkas (Di 29/8).

Annie Lööf säger att hon inte kommer att acceptera några höjda skatter. Magdalena Andersson har bekräftat att hon är klar över denna inställning från Centerpartiets sida. Blir det alltså inga höjda skatter eftersom Annie Lööf har detta krav? Är den saken klar? Knappast.

Till att börja med måste Annie Lööfs förhandlingsstyrka ifrågasättas. Hela Centerpartiets sidbyte är uttryckligen motiverat med att man inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna. Det är det enda som förenar partierna i Magdalena Anderssons alternativ – om sakfrågorna är de inte överens.

Annie Lööf påpekade i måndagens TV4-utfrågning, på tal om vinstförbud i skolan, att det inte finns någon vänstermajoritet i riksdagen. Tvärtom finns det en bred majoritet för högerpolitik. Man får utgå från att detta resonemang också gäller i skattepolitiken. Men hur skulle Annie Lööf kunna använda sig av denna högermajoritet för att påverka Magdalena Anderssons politik med tanke på att Centerpartiets ständigt inskärper sin inställning att samarbete med Sverigedemokraterna är uteslutet?

Centerpartiet har alltså ett svagare förhandlingsläge än man först kan tro. Det gäller givetvis också om C skulle få ministerposter i en S-ledd regering. I en koalition måste man ge och ta - man kan inte kräva allt. Hur tungt väger Annie Lööfs nej till höjda skatter?

Magdalena Andersson vill ha högre skatter, och har använt uttryck som ”lågt hängande frukter i skattehöjarträdet”. Hon ska samarbeta med V och MP som är utpräglade skattehöjarpartier. Annie Lööf kommer knappast att kunna stoppa dem.