Ledarskap mot brott

Så började sociologerna James Q Wilson och George L Kelling sin text, publicerad i tidskriften The Atlantic Monthly 1982. Den teori de lanserade kom att kallas ”The broken windows theory” och fick ett mycket stort genomslag i USA under 1990-talet, främst och mest känt i New York.

Wilson och Kelling gav en teoretisk modell för ett fenomen som alla känner igen från vardagslivet. Tidigare hade man delat upp samhällets brottspreventioner i brottsbekämpning som utfördes av polis, och bekämpning av brottets orsaker, som utfördes av skola och sociala myndigheter.

”The broken windows theory” sa att effektiv brottsbekämpning främst handlar om att vidmakthålla och upprätta säkra och snygga miljöer så att skötsamma medborgare vill investera sin tid, närvaro och pengar. Det urbana landskapet, som en gata, en korsning, ett torg eller tunnel, ger olika signaler som människor reagerar på. Om det är skräpigt, förfallet och klottrat signalerar miljön att den är osäker. En miljö som är uppsnyggad och underhållen signalerar det motsatta.

Brott kan så klart ske i båda miljöerna, men skötsamma medborgare tenderar att söka sig till den uppsnyggade vilket ger en positiv spiral. Polisen kan aldrig ensam bekämpa brott, det krävs en allmänhet som ser, hör och sätter gränser. Men för att den mekanismen ska fungera måste polisen finnas där. Logiken är ganska lik ordningen i en skola.

Precis samma sak gäller småbrottslingar. Om det utförs små brott i en stadsmiljö, olaglig klottring, vandalism, snatteri, plankning, signalerar det osäkerhet. Skötsamma medborgare söker sig till andra ställen och miljön hamnar i en negativ spiral där brottslingar tar över och där brotten blir grövre. Den är den mekanismen som nu plågar svenska städer, förorter och företag och som Di ska beskriva i en artikelserie med start måndag.

Utvecklingen går helt klart att vända. New York-polisen började använda teorin i tunnelbanan och beivrade klotter, plankning, urinering och drickande. Åtgärderna lyckades. Vanligt folk började uppfatta tunnelbanan som en säker plats, varpå den blev allt säkrare.

Polischeferna tog upp modellen på gatuplan och när Rudy Giuliani blev borgmästare i New York 1994 gav han modellen ett kraftfullt politisk ledarskap. Man satte ut polis i varje gathörn och beivrade alla småbrott man såg. För stadens säkerhet var det en succé. Brottsligheten, även grova brott, sjönk som en sten.