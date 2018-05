Låt inte GDPR bromsa utvecklingen i Europa

Amerikanerna är inte imponerade av GDPR. Intresseorganisationen Center for Data Innovation i Washington slår fast att lagen kommer att hämma utvecklingen av AI i Europa, och försämra de europeiska bolagens konkurrenskraft gentemot USA och Asien. I artikeln "The impact of EU:s new data protection regulation on AI" på sin hemsida radar de upp problemen och föreslår ändringar.

En är att lagring av EU-medborgares uppgifter bör kunna ske utanför EU. En annan är att böterna borde vara proportionella mot den skada användaren lidit, inte bolagets storlek. Lagen bör även ange en/flera metoder den accepterar för avidentifiering av data.

GDPR är en god grundtanke, men med nuvarande utformning är risken överhängande att AI-utveckling i EU blir dyrare, mer komplicerat, och därmed mer riskabelt för unga innovativa bolag. Det innebär att USA och Kina kommer att lämna européerna långt efter sig på världens viktigaste utvecklingsområde.