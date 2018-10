Låt budgeten testa styrkeförhållandena

Regeringsbildningen kommer sannolikt att dra ut på tiden, särskilt om talman Andreas Norlén fortsätter med sin metod, att låta ”sonderingspersoner” sköta förhandlingarna.

Det är beklagligt att vissa partier tjuvhåller på det som möjligen kan vara deras slutliga regeringsalternativ. En politisk kännare kan ana att de partier som säger nej till de logiska alternativen har något i bakfickan. Men när de ägnar sig åt detta pokerspel äventyrar de relationerna till väljarna, som brukar uppskatta ärlighet och konsekvens.

Om Stefan Löfven vill använda även sin andra sonderingsvecka kommer kalendern att visa 29 oktober. Och i så fall lär en eventuell ny regering inte hinna producera en budgetproposition före deadline den 15 november. Då blir det Magdalena Andersson som måste lägga en budget.

Att en övergångsregering lägger fram en budgetproposition har inte hänt sedan enkammarriksdagen infördes. Därför finns ingen erfarenhet att bygga på. Och det finns ingenting som hindrar att regeringen lägger in politiska satsningar i budgeten, även om utgångspunkten borde vara en stram budget utan reformer.

Det blir ett grannlaga övervägande för övergångsregeringen. Om den väljer en stram budget skulle man kunna frammana ett återhållsamt agerande från de andra partierna – inga alternativbudgetar läggs med vetskap om att den kommande regeringen ändå får börja sitt politikarbete i och med vårändringsbudgeten.

Men övergångsregeringen kan också välja att lägga in politiska reformer i budgeten, exempelvis sänkt skatt för pensionärer. Just denna förändring ligger nära till hands eftersom inkomstskatteförändringar inte kan ske under ett kalenderår utan bara vid årsskiften.

Om Socialdemokraterna vill utnyttja budgeten för politiska syften kan de bjuda in andra partier till förhandlingar om budgetens innehåll, om inte annat som ett försök att bryta upp alliansen.