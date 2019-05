Lägg ned idén om höjda kapitalskatter

Detta är uppenbarligen ett viktigt tema för S, och det började redan strax efter Januariöverenskommelsen. Stefan Löfven har också talat om behovet av höjd kapitalskatt och då uppstod genast misstanken att han syftade på skatten på investeringssparkonton, som höjts i några omgångar, också under förra mandatperioden.

Reaktionerna från C och L har gått ut på att det inte står något specifikt om höjda kapitalskatter i Januariöverenskommelsen och därför kan inte S tolka in något sådant. Man bör dock notera att Emil Källströms (C) svar mer specifikt var att ”det inte blir några höjningar på någonting förrän partierna är överens om det”.

Och det är väl just det som S menar, att de ska kräva dessa höjningar i förhandlingarna – och rimligen att C och L inte ska kunna kämpa emot i längden eftersom dessa partier har krav på sänkningar av skatter. Ett tagande och givande, som kompromisser brukar beskrivas, alltså. Men i skattesammanhang kan detta leda till att fel skatter höjs.

Därför måste Centerpartiet och Liberalerna hålla hårt på att skattetrycket totalt sett ska sänkas, något som särskilt Annie Lööf har gett uttryck för.

Det är viktigt att minnas varför det är så känsligt att höja kapitalskatterna. Till att börja med är svenska kapitalskatter inte låga i jämförelse. Och problemet är att flera av kapitalskattebaserna är internationellt konkurrensutsatta. I klartext har skattenivån betydelse för var investeringar görs.

Mer specifikt kan sägas att 3:12-skattens nivå har betydelse för entreprenörers vilja att driva företag och för anställda att vilja ha ägande i det bolag där de arbetar.