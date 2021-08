Lägg ned eller starta om Brå

På onsdagen släppte Brottsförebyggande rådet (Brå) en bomb. Det var deras första omfattande studie över den politiskt kontroversiella kopplingen mellan ursprung och brott på 16 år. Den löper 2015-2018 och visar bland annat att risken var upp till tre gånger så hög för utrikesfödda och deras barn att misstänkas för brott som för barn med svenska föräldrar.

Samtidigt som allt färre personer med inrikesfödda föräldrar misstänktes för brott, så ökade andelen brottsmisstänkta bland dem med utländsk bakgrund samt de som inte är folkbokförda här. Andelen personer som misstänktes för brott var genomgående störst i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar.

Samtidigt var skillnaderna mellan regioner stora. En av fem som är födda i Sverige av föräldrar från Afrika var brottsmisstänkta. Lägst var risken för invandrare från Östasien, drygt tre procent är misstänkta.

Riskfaktorn minskar (förstås) när hänsyn tas till skillnader i kön, ålder, socioekonomi och andra bakgrundsfaktorer som krig och normer. Men dels är skillnaderna fortfarande stora. Dels bör fokus inte vara att hitta förklaringar som motverkar rasism, utan att se och åtgärda problem.

Men Brå fortsätter att se det som sin uppgift att spela ned risker. Deras rapport inleds med följande ”Andelen brottsmisstänkta i befolkningen har minskat under åren 2007–2018, såväl bland personer med inrikes som med utrikes bakgrund.” Det är dock en statistiskt försumbar nedgång (under 0,1 procentenhet). Den förändrar inte situationen, som är att stora grupper barn som föds i Sverige inte lyckas ta sig in i samhället.

Brå ska verka för att brottsligheten minskar genom att ”ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete”. Men myndigheten har genom att nonchalera fakta svikit detta uppdrag.

I maj kom Brå med sin första rapport som tog frågan om unga pojkar som skjuter ihjäl varandra (och polis) på allvar. Den visade inte bara att Sverige sticker ut internationellt, utan att detta har pågått sedan 2005 och att våldet har tilltagit sedan 2013. Rapporten var beställd av vår vänsterregering som vänt under galgen, och till slut insett att något måste göras mot gängvåldet. Brottsutvecklingen är ett politiskt misslyckande. Men Brå har ett stort ansvar för att inte ha gjort rätt analys av läget och behoven. Myndigheten bör läggas ned eller startas om.