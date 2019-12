Kunder förlorare när Com Hem och Telia slåss

Telia har nu erbjudit sig att ge Com Hems kunder gratis tillgång till TV4/C More till 10 januari. Anders Nilsson tackade nej, med hänvisning till att det handlade om att TV4 inte vill tappa räckvidd, och därmed annonsörer, över jul. Com Hem och Boxer försöker istället blidka sina kunder genom att skänka bort premiummaterial och ge gratis mobildata under en tid.