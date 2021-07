Kristersson har tyvärr rätt om invandringen

Anta att regeringen några år in på det nya seklet skulle sagt att Sverige från och med nu ska bedriva västvärldens mest generösa migrationspolitik vad gäller sociala förmåner, anhöriginvandring, arbetsmarknad och uppehållstillstånd. Anta att man också skulle ha skissat på konsekvenserna: Sverige kommer att bli den per capita överlägset största migrantdestinationen i EU, det näst största rekryteringsområdet per capita i Europa för en islamistisk terrorsekt med bas i Irak, få skolor med uttalad islamistisk inriktning, öka kostnaderna för migration och integration i statsbudgeten för att toppa med 60 miljarder i direkta kostnader, utveckla ett utanförskap motsvarande 800 000 heltidstjänster som lever på bistånd, etablera sexistiska normer som gör att 20 procent av eleverna i Malmö lever i hedersförtryck och i början av 20-talet genomlida en mordvåg bland unga män som ligger skyhögt över andra europeiska länder.

Skulle medborgarna då tycka att det lät som en bra idé? Eller skulle de tycka att den skissade migrationspolitiken lät som en belastning för samhället?

När moderatledaren Ulf Kristersson i P1 Morgons partiledarintervju i onsdags sa att invandringen har blivit en belastning blev han fördömd av politikens överstepräster - justitieministern, Strandhäll och Lööf. Justitieministern gick som vanligt längst och deklarerade att fascismen hotar landet. Man kan ha synpunkter på moderatledarens ordval, vilket han själv hade, men analysen av sambanden mellan migration och viktiga samhällsproblem är riktig. Orsaken till att Malmö stad numera vädjar om noll(!) invandring till kommunen, att Angela Merkel skickar sina ministrar till Centralafrika för att hindra migration norrut, att EU-kommissionär Ylva Johansson har gjort gränsstyrkan Frontex till EU:s största myndighet, att den svenska regeringen under inga omständigheter tillåter asylansökan på ambassader eller inresa utan visum, är den insikt Kristersson formulerar.

Den insikten gör inte att den svenska regeringen, moderatledaren, Ylva Johansson eller Angela Merkel eller ens svenska SD anser att all invandring är av ondo, tvärtom. Migration är en del av vår värld. Den förminskar inte heller alla de insatser som personer med utländsk bakgrund gör varje dag. Migration är en nödvändig del av Sverige. Men den migrationspolitik vi har haft har inte varit bra och volymen har varit alldeles för stor och centrala politiker måste tala om detta.

En vanlig invändning är att problemen inte beror på migration, utan på bristande integration. Om vi bara riggar om arbetsmarknaden kommer allt att fungera. Det är en felaktig analys. Sverige är ett hårt konkurrensutsatt land som lever i och med globaliseringens realiteter. Det är och ska vara tufft på svensk arbetsmarknad.

Vattendelaren går mellan de som klarat gymnasiet och de som har ingen eller bristande grundläggande utbildning. I grunden är detta ett bra betyg. Svensk arbetsmarknad ska vara kvalificerad och sträva mot svårare uppgifter och högre löner. En storskalig låglönemarknad är inget att stå efter. Den ger dåliga arbetsliv, dålig produktivitet, dålig skattekraft och usla pensioner. Det är bra att automatiseringen i industrin och alltmer i tjänstesektorn slår ut enformiga och slitsamma arbeten. Så blir Sverige rikare. Att ändra eller hindra den processen för att underlätta en stor migration av dåligt utbildad arbetskraft är dårskap.

Även de sociala problemen är på riktigt. Sverige är inte en abstraktion som kan expandera i all oändlighet. Att utbilda lärare, socialsekreterare och poliser tar tid, liksom att bygga bostäder.

Ett vanligt vittnesmål från lärare och rektorer är att många barn utan språkkunskaper försämrar undervisningen varpå svenskfödda barn försvinner från skolan. På vänsterkanten anser man att lösningen är att slopa det fria skolvalet eller masskvotera barn i en socioekonomisk tombola. Men man varken kan eller ska kräva av barn och föräldrar att acceptera en sämre undervisning för att en stor migration ska fungera. Den självklara lösningen är att Sverige måste ha en lägre migration.

Och ja, de kulturella problemen är också på riktigt. Orsaken till att ett öppet judiskt liv i Malmö numera är svårt eller omöjligt är stor migration från länder där befolkningarna marineras i antisemitism. Den svenska synen på barn och kvinnor skiljer sig från stora delar av världen. En stor migration från länder med radikalt annorlunda syn får negativa konsekvenser för flickors och kvinnors frihet i Sverige. Även om detta måste centrala politiker kunna tala om.

Näringslivet har varit en del av den gränslösa migrationsopinionen. Organisationer och enskilda profiler har förväxlat allmän öppenhet med stor flyktingmigration. Nu hörs en annan realism från Svenskt Näringsliv och många ansvariga för arbetsplatser ute i landet oroar sig för småstädernas utveckling och för organiserad brottslighet. Storföretagsledare börjar få svårt att rekrytera kvalificerad arbetskraft från utlandet på grund av Sveriges tilltagande dåliga rykte och illa fungerande skolor.

Sverige kan vända utvecklingen, värna och utveckla öppenheten för omvärlden och fortsätta klättra i värdekedjorna. Men då kan vi inte ha den typ av migration vi har haft och det är av stor vikt att ansvarstagande partier fortsätter att tala om varför.