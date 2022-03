Kriget blottar svag länk i näringslivet

Fram tills att pandemin slog till för två år sedan flöt allt på, bokstavligt talat. Containerfartyg från rederier som Maersk och Evergreen lastade i Kina och 30 till 40 dagar senare lossades lasten i exempelvis Rotterdam eller Hamburg, två av Europas största hamnar. På ett enda fartyg kunde det rymmas 10 000 till 20 000 containrar. De sattes på trailer för vidare transport och nådde fram till kundens fabrik precis som planerat, på dagen, timmen, minuten – i enlighet med det just in time-tänkande som i decennier har präglat den globala ekonomin.

Men så kom utbrottet av covid. De efterföljande nedstängningarna av fabriker, regioner och länder skapade kaos i logistiken: efterfrågan på fraktkapacitet sjönk dramatiskt och fartyg togs tillfälligt ur drift. När efterfrågan sedan snabbt kom tillbaka fanns inte tillräckligt många fartyg tillgängliga, de låg heller inte på ”rätt” plats. Den kinesiska nolltoleransen mot covid begränsade dessutom utbudet av varor från ”hela världens fabrik”. Priset för att frakta en container från Kina till USA:s västkust ökade mer än tiofalt.

Just som situationen såg ut att normaliseras i början av året attackerade Putins trupper Ukraina – och världen kastades in i en ny period av mänskligt lidande och extrem osäkerhet för hushåll och företag. Snart fyra veckor in i kriget är det inte möjligt att överblicka alla effekter för näringslivet, men förutom skenande energipriser vittnar flera företag redan om allvarliga problem med leveranskedjorna.

Ett aktuellt exempel är störningarna hos Leoni, en tillverkare av kablage för fordonsindustrin med två fabriker i Ukraina. En personbil kan innehålla upp till fem kilometer kablar. Eftersom produktionen i Ukraina ligger nere till följd av kriget får inte kunderna sina kabelknippen, och flera tyska biltillverkare har tvingats dra ned produktionen eller stoppa den helt.

Alla koncernledningar i svenska utrikeshandelsberoende företag diskuterar nu hur situationen ska hanteras. De måste förhålla sig till en ny era där det handlar om att säkra produktion, tillgång till råvaror och transporter – att på kort sikt hålla ihop leveranskedjan så gott det går och på lång sikt anpassa den till en verklighet där pandemier och krig inträffar.

Skiftet har redan startat. Nio av tio företag i tillverkningsindustrin uppger att de har förändrat sina inköp det senaste året på grund av de ökade leveranstiderna och bristen på insatsvaror, enligt Swedbank/Silf. Hälften av dem har byggt upp större lager för att säkra tillgången på insatsvaror medan en fjärdedel använder fler leverantörer.

Denna utveckling måste nu accelerera. Svenska företag bör fundera på hur klokt det är att ha hela eller delar av produktionen outsourcad till exempelvis Kina. Landet står nära Ryssland och har inte velat fördöma invasionen av Ukraina. I stället cirkulerar uppgifter om att Kina signalerat en vilja att förse Ryssland med vapen. Om sådana leveranser skulle genomföras vore det förstås illa för de hårt kämpande ukrainarna men det skulle också sända chockvågor genom hela världsekonomin. Kina skulle bli ett högriskland för västerländska företag att handla med och producera i.

Att flytta hem produktion behöver inte betyda skenande kostnader. Automation, artificiell intelligens och digitalisering skapar förutsättningar för en kostnadseffektiv produktion även på marknader där löneläget är högre än i Kina. Ta verkstadsföretaget Olsbergs i Eksjö, som är världsledande på styrsystem till lastbilskranar och skogskranar. Tillverkningen sker i Sverige och är automatiserad. En modell som ger en oöverträffad kontroll och flexibilitet.

Svenska företag måste anpassa sig till den nya världsordning som håller på att formas, med EU och USA på ena sidan och Ryssland och Kina på den andra. Lösningen är självklart inte att sluta handla med länder långt bort men näringslivet måste se klart på – och göra sig mindre beroende av – de långa försörjningskedjornas svaga länkar.