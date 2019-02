Kraven från C och L faller platt

Syftet är att få fler nyanlända och långtidsarbetslösa i jobb och starten är satt till andra halvåret i år. Men Januariöverenskommelsen gör ingrepp i detta avtal. S/MP har lovat att bemanningsbolagen ska släppas in, och kravet på kollektivavtal, som var en springande punkt för LO, tas bort. Per Bardh, avtalssekreterare på Handelsanställdas förbund, gjorde i Di klart att det finns en "uppenbar risk" att någon av parterna drar sig ur när innehållet ändras. Då är avtalet dött, och L/C-kravet obsolet.

Det är stor risk att det fortsätter på detta sätt under mandatperioden. S kommer genomföra de förslag de gillar, men slippa ansvaret. Resten förvandlas till stoft, vilket får L och C att se lurade ut. Vad gäller själva sakfrågan om att få in dem som står långt från arbetsmarknaden gäller följande generellt: