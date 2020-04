Kräv en väg ut

Lika bekymmersamt är att trycket utifrån är så svagt. Med undantag för enskilda röster som Hessius, Urwitz, Voltaire och Berner har få personer i näringslivet formulerat ett motstånd till regeringens linje. Istället har bransch efter bransch ropat på massiva statliga stödpaket och tävlat om att klassas som samhällsbärande. Paniken är förståelig när inkomsterna plötsligt går ner mot noll men det är anmärkningsvärt hur följsamma marknadsaktörerna har varit när regeringar aktivt går in och släcker deras verksamheter.

Centralorganisationen Svenskt Näringsliv, som har resurser att tänka, har under hela krisen krävt större statliga stödåtgärder men inte sagt ett ord om att nedstängningsåtgärderna måste ha bortre tidsgränser och lyftas bort så snart det är möjligt.

Man lär sig mycket på en vecka. Debatten om utdelningarna visar hur demoraliserande det är att ropa efter staten. Det räckte med att ministrarna visslade för att bolagsstyrelserna skulle stoppa utdelningarna och därmed det viktigaste flödet av riskkapital. Och detta är bara början. Om de hittills presenterade stödåtgärderna förverkligas kommer 2020-talet domineras av krav på vinstbegränsningar, utdelningsstopp, fortsatt statligt ägande i de räddade företagen och krav på olika moderiktiga motprestationer från företagen.

Där staten går in går det fria näringslivet ut. Sverige har en opportunistisk politisk klass, strykrädda myndigheter och artiga medier. Undfallenhet skönmålas som tillit. Vinst, ägande och fritt företagande är inga säkra landvinningar. Om man låter staten bära näringslivet under en längre tid går vi rakt in i en ny statsinterventionistisk era.

Oppositionen har än så länge varit försiktig. Moderaterna, vars inre kabinett har juridisk bildning, glimtade till under påskveckan och öppnade för ett slags skadeståndstänkande. I normala fall kan företag gå till skiljedomstol om stater plötsligt förstör deras affärer. Men i övrigt har den lilla vänsterregeringen i huvudsak fått fri och gränslös lejd. De ekonomiskpolitiska talespersonerna för C och L nickar artigt när finansministern låter som en 1980-talssocialist.

Även om Sverige har få formella restriktioner och även om ekonomin i hög grad är beroende av omvärldens åtgärder är även vårt samhälle i behov av en exit-plan. Det är dags att näringsliv och opposition kräver en sådan. Att låta regeringen gömma sig bakom Folkhälsomyndigheten duger inte. Den besitter ingen ekonomisk eller politisk kompetens och har inte till uppgift att syssla med avvägningar mellan olika värden.