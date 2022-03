Konsten att sänka en aktiemarknad

Ryssland hade onekligen ögonen på sig. När Vladimir Putin invaderade Ukraina för en månad sedan föll den ryska börsen med 33 procent. För att begränsa ytterligare ras stängde centralbanken börsen. Sedan dess har västs kraftfulla sanktioner – och Rysslands motdrag – gjort ryska tillgångar i stort sett omöjliga att realisera.

Sannolikt skulle Moskvabörsen ha sjunkit på torsdagen om det inte hade varit för omfattande ryska säkerhetsåtgärder. Bara 33 aktier handlades. Utlänningar fick inte delta. Det var heller inte tillåtet att blanka, det vill säga att låna en aktie och sälja den för att sedan förhoppningsvis köpa tillbaka den till ett lägre pris.

Den ryska regeringen hade dessutom gett sin investeringsfond mandat att stödköpa aktier för flera miljarder dollar. Effekten blev att kända ryska bolag som Gazprom, Lukoil och Sberbank noterade uppgångar i handelns inledning.

Ryssland hoppas säkert att börsöppningen ska tolkas som ett steg mot ”business as usual”. Men Moskvabörsen fungerar allt annat än normalt. Sedan den 28 februari råder totalstopp för utländska investerare att sälja ryska aktier, en åtgärd som kom efter västs sanktioner mot Ryssland. Landet fruktar effekterna av att utlänningarna vill realisera sina ryska tillgångar, och det med all rätt. Internationella investerare stod för nära hälften av aktiehandelns volym under första halvåret 2021, enligt Wall Street Journal.

Från att ha varit en del av akronymen BRICS (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) och en självklar placering för investerare som ville ha en exponering mot tillväxtmarknader, har Ryssland nu blivit paria. Sanktionerna stoppar effektivt investeringar. Resultatet blir att ryska företag får svårare att finansiera sig. Ekonomin befinner sig redan i fritt fall. Ryssland ser svagt ut.

Det som har hänt Moskvabörsen sedan Ryssland angrep Ukraina är en stilstudie i hur en aktiemarknad förstörs. Det är en sanktion i sig. Så länge Putin styr i Kreml finns ingen framtid på den ryska börsen för andra än möjligen ryssarna själva.