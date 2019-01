Kommunstyren ingen lärdom för rikspolitiker

Och i Malmö regerar socialdemokraten Katrin Stjernfeldt Jammeh vidare. Hon blev kommunstyrelsens ordförande genom en valteknisk samverkan med MP och stöd av V. Eftersom C och L lade ned sina röster blev hon vald. Senare under hösten bildades dessutom ett koalitionsstyre mellan S och L.

Sammanfattningsvis finns det begränsade möjligheter att fatta ideologiska beslut på kommunnivå. Och det är i sin tur förklaringen till att det är lättare att komma överens om oortodoxa koalitioner på lokalnivå. Eller att göra en valteknisk samverkan för att kunna tillsätta tunga poster.

Även själva maktsystemet skiljer sig åt. Det finns inte gränser mellan politiskt styre och förvaltningar på samma sätt som på riksnivå.

Dagens industris huvudnyhet på torsdagen, att Daniel Helldén uppges ha agerat så att en hög opolitisk chef (för Trafikkontoret) fick sparken, kommer mitt i en infekterad strid om Stockholms miljözoner. Beslutet av staden att göra sig av med chefen förefaller synnerligen diskutabelt, men det är sådant som är möjligt i en kommun på ett annat sätt än i staten. Dels har statliga myndigheter en större grad av självständighet än kommunala förvaltningar, dels hamnar en kommunalpolitiker som gör fel inte i något KU-förhör utan blir möjligen föremål för kommunal revision – som sällan skapar uppmärksamhet.

Kommunal maktutövning bygger inte på parlamentarism. Det är ytterst svårt för kommunfullmäktige att avsätta kommunalråd och kommunstyrelse under mandatperioden. Det är därför som Martin Wannholt kunde sitta kvar som kommunalråd i Göteborg trots att han hade hoppat av M under förra perioden och gått med i nybildade Demokraterna. Samma sak gäller för Stefan Hanna som uteslöts av Centerpartiet i Uppsala strax efter att han i höstas hade blivit vald till kommunalråd, och nu kan han alltså fortsätta som just kommunalråd, men utan partifärg.